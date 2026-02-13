El Salón Internacional de la Seguridad Sicur 2026 contará con una nueva jornada sobre tecnologías

Sicur Ifema Madri - IFEMA MADRID

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 25º edición de Sicur 2026, el Salón Internacional de la Seguridad, tendrá lugar del 24 al 27 de febrero en Ifema Madrid, con la nueva jornada de 'Tecnologías para la Seguridad Pública' que se celebrará el jueves 26 de febrero en el Centro de Convenciones Norte de Ifema Madrid.

La feria se celebra en colaboración con el Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, ha desgranado la organización en un comunicado.

La rápida incorporación de tecnologías como la videovigilancia inteligente, los drones, la IA, el análisis predictivo, los sistemas biométricos, las aplicaciones de alerta ciudadana, las comunicaciones 5G, los sensores inteligentes o los dispositivos de rastreo está transformando "de forma profunda" los modelos de prevención, respuesta y coordinación en materia de seguridad.

No obstante, este avance tecnológico plantea también retos regulatorios, operativos y éticos que requieren "un análisis riguroso y multidisciplinar", ha indicado Ifema.

La primera mesa redonda institucional comenzará a las 12 horas con la participación del comisario principal y jefe de la Unidad Central de Apoyo Tecnológico de la División de Operaciones y Transformación Digital de la Policía Nacional, Santiago Maroto Domínguez; el general de brigada de la Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Guardia Civil, Francisco Almansa Aguilar.

También el subdirector general de Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Andrés Ruiz Vázquez; y el director del Centro Tecnológico de Seguridad y subdirector general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Manuel Jesús Izquierdo Bernal.

Tras un debate abierto y un espacio de networking, la jornada continuará a las 15.30 horas con una segunda mesa redonda que, moderada por la directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, Silvia Gamo Perucha, reunirá a expertos del ámbito de la investigación con CSIC e Itefi y la industria tecnológica.

La jornada concluirá con una sesión de debate a las 17 horas, consolidando esta sesión como un espacio clave para el intercambio de conocimiento y la construcción de soluciones que permitan avanzar hacia "entornos más seguros, eficientes y éticamente responsables".

Esta jornada, que se suma a la amplia agenda técnica de Sicur 2026 con Foro Sicur, Sicur Cyber, Exo Corner, Brokerage Event y Speaker's Corner de Asepal, refuerza el papel del Salón como "foro de referencia para el análisis estratégico de la seguridad, impulsando el diálogo entre administraciones públicas, fuerzas de seguridad, comunidad científica y sector tecnológico".