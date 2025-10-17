Salón Look 2025 muestra desde este viernes las novedades en belleza integral de la mano de 250 marcas

Acogerá el I Campeonato de España de Masaje, la Noche de la Belleza, el Business Meeting, el Congreso de Estética o Nailympion Spain

Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral organizado por Ifema Madrid, abrirá sus puertas el próximo viernes para dar a conocer en primicia los últimos lanzamientos de 250 marcas nacionales e internacionales de estética, peluquería, cosmética, maquillaje y uñas líderes del mercado.

Tres jornadas dedicadas al intercambio comercial, la formación y las nuevas tendencias con las que busca consolidarse como el evento profesional de la belleza integral más importante de España y uno de los más destacados del mundo, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Un salón que llega con un sector en crecimiento, con un incremento en 2024 del 7,7% hasta alcanzar el valor récord de 11.200 millones de euros, y que representa el 1,6% del empleo en España, según el último informe de Stanpa.

AGENDA DE ALTO NIVEL

Como respuesta a este dinámico sector --que ha pasado de contribuir un 0,9% al PIB nacional, hasta llegar al 1,03%--, el salón ofrecerá a los profesionales una agenda "de alto nivel que responde a las necesidades y retos del mercado" en los Pabellones 12, 14 y 14.1 del Recinto Ferial, ha destacado Ifema Madrid.

En esta edición, lanza un programa VIP para distribuidores que culminará con una nueva edición de Business Meeting, patrocinado por Kemon y con la colaboración de Anepe y Stanpa, y que se ha consolidado como "el congreso clave en la dinamización del negocio de la industria de la belleza integral" en el país.

En el Pabellón 12 se localizará el sector de estética, con las últimas novedades de productos, tratamientos y continuas demostraciones faciales y corporales. Igualmente, acogerá también zonas de actividad donde se llevarán a cabo el XVII Congreso de Estética, la I edición del Campeonato de España de Masaje, patrocinado por Kapyderm y Lav Towels, y el Speaker's Corner, con presentaciones y talleres que acercarán al visitante profesional a las últimas tendencias.

En el sector de la cosmética, la estética profesional y la aparatología, destacará la presencia, entre muchas otras, de Aesthemed, Armesso, Asirox, Bestetic, BTL, Candela Medical, Cincos, Enco, Endospheres, Estyma Beauty, I-Motion Group, Hissys Technologies, Lav Towels, Laserluz, Leaseir, Milesman, Naturnua, Novasonix, Opphalo, ROS'S, Sinclair, Sipania Technologies, Skinderma, Termosalud o Vossman.

Por su parte, el Pabellón 14 reunirá al sector de peluquería, uñas y maquillaje, donde se distribuirán las firmas de los diferentes sectores y se desarrollarán diversas actividades como Nailympion Spain, patrocinado por Booksy y Thuya, el mayor campeonato internacional del mundo de las uñas.

Estos eventos serán complementados con formaciones y espectáculos de alto nivel en el ámbito de la peluquería y la barbería, además de actividades en el Barber Ring y el Look Focus. La Pasarela Hair Look será escenario de los Supernova Artero Awards del espectáculo Effervescene y de la Pasarela y Premios Fígaro.

En el área de peluquería, barbería y mobiliario profesional, participarán destacadas firmas del sector como AG Asuer Group, Amabilia Deco, Artero, o Chic & Love. En el espacio dedicado a la barbería, destacarán marcas icónicas como El Mirall Distribuciones, ¡Hey Joe!, Iberian, L3VEL3, Oda Tools o Wahl.

En uñas y maquillaje, estarán presentes BrazzCare, Grupo Harpo, Manicura Pro, Nail Look Shop, PE Cosmetics, Peggy Sage, Siberian Salón o Thuya. Asimismo, Salón Look 2025 reunirá a marcas del sector del desarrollo de negocio como Salon Space, Booksy o Fresha reafirmando el alto nivel de la edición de 2025.

Como novedad, el sábado día 18 se celebrará La Noche de la Belleza, patrocinado por Kapyderm y Booksy, en Saona, ubicado en el Palacio Municipal de Ifema Madrid.

Como cada año, Salón Look impulsará la internacionalización del evento, renovando su colaboración con ICEX y con Stanpa para la organización de un programa de Compradores Internacionales y el Programa de Distribuidores VIP, que incorporará encuentros presenciales B2B para facilitar la expansión internacional de marcas y empresas presentes en la feria.