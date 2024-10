El sector del gran consumo avanza una "buena Navidad" y prevé inflación alimentaria cero antes de fin de año

Considera que la reducción de la jornada es una "medida aislada" que hará en el corto plazo "empeorar el problema de la productividad"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aecoc, Ignacio González, ha avanzado que el sector del gran consumo se muestra optimista de cara a la inminente campaña de Navidad, donde prevé que sea "buena" aunque se ha mostrado cauto después de que el verano, que se esperaba mejor, no alcanzara las expectativas previstas, al tiempo que también se ha mostrado optimista de que "pronto" se llegará a la inflación alimentaria cero.

"Va a ser antes de final de año. Hasta dónde va a bajar es la pregunta del millón. Una situación de deflación y recuperación de poder adquisitivo es una buena foto para el sector", ha señalado en rueda de prensa con motivo de la 39º edición del Congreso AECOC de Gran Consumo, que este año reunirá a más de 1.200 directivos de las empresas líderes del sector en Ifema Palacio Municipal de Madrid.

De esta forma, González ha recordado que la inflación alimentaria "se sitúa ya por debajo de la general, tendiendo a cero". "Esto propicia un entorno económico de moderado optimismo, marcado por la recuperación del consumo privado, un buen comportamiento del mercado laboral, el crecimiento de la población, el impulso del sector turístico y una razonable situación financiera de los hogares", ha señalado.

Por otro lado, el sector del gran consumo prevé que su rentabilidad mejore este año. "Pienso que si cerramos una Navidad, que como todos los indicadores parece buena y se confirma como tal", ha subrayado.

"Hoy parece que la campaña de Navidad será buena, viendo los datos macroeconómicos tiene que ser buena con una inflación más baja que hace dos años, los tipos de interés más bajos, mientras crece la renta disponible más que nunca, porque la gente tiene dinero", ha indicado.

El directivo ha explicado que el verano se preveía mejor con un "número de turistas creciendo", por lo que "iba a ser un verano mejor que el anterior con más gente gastando más". "Hemos tenido esos visitantes, pero con menos alegría en el gasto. Ha sido un buen verano el turismo residencial, pero peor en la hostelería", ha precisado.

Respecto a la reducción de jornada que está abordando el Gobierno, la patronal del gran consumo cree que se trata de una "medida aislada" que hará en el corto plazo "empeorar el problema de la productividad". "No ataco frontalmente esa medida, pero por qué no hablamos de eso y del absentismo laboral a la vez, que me parece muy dramático porque tenemos la productividad de 1995 y se trata de un problema de país", ha indicado, al tiempo que "no" tienen un cálculo de su posible impacto en el sector.

"Un problema complejo como el del mercado laboral no se puede atacar cogiendo una parte del problema como la conciliación y hacer de eso sólo un caso de Estado y debate nacional para solucionar eso, hay otros temas como que faltan personas para determinados trabajos (transportistas, mantenimiento en las fábrica y gente en tiendas) y no tenemos suficiente inversión en tecnología y absentismo", ha recalcado, reiterando que están "dispuestos a colaborar en el debate".

Por último, el presidente de Aecoc ha vuelto a reiterar en rueda de prensa la presión legislativa que sufre el sector que conlleva una "pérdida de competitividad y algunas que son de cumplimiento imposible o casi", por lo que ha advertido que tendrá un impacto en los precios. "La regulación tiene un reflejo directo en el coste y provocará falta de competitivad con inflaciones no deseadas e improductivas", ha señalado.