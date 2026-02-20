Sicur Academia apuesta por la atracción del talento joven e impulsa la Formación Profesional

Sicur - IFEMA MADRID

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sicur Academia ha apostado en esta edición de 2026 por la atracción del talento joven y el impulso de la Formación Profesional. Este espacio, dedicado a promover la especialización técnica y la captación de talento en el ámbito de la seguridad integral, celebrará su jornada final el viernes 27 de febrero.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, el programa de Sicur Academia 2026 ofrece un calendario de actividades y ponencias dirigidas a profesionales, empresas y jóvenes interesados en la seguridad privada, pública, la ciberseguridad y las emergencias, con un enfoque práctico y adaptado a los retos actuales.

Entre las actividades figura la mesa redonda '¿Cómo difundir la cultura de seguridad para llegar al talento joven?', con la participación de la presidenta de INDESEC (Asociación de Jóvenes en Inteligencia, Defensa y Seguridad), Alejandra Moreno García, y el vicepresidente, Alejandro López Palma, que pondrán en el centro la importancia de atraer y formar a nuevas generaciones comprometidas con la seguridad.

Otra de las intervenciones será la presentación de AES FUNDACIÓN - Talento 360º, en la que el presidente de AES FUNDACIÓN, Antonio Escamilla; el subdirector general de Centros de FP y Régimen Especial, Miguel Ángel Piñero Gordo; el embajador de la iniciativa de AES, Juanjo López; y el CEO y fundador de Ciberia, Carlos Caballero, compartirán experiencias sobre la formación integral y las oportunidades para jóvenes profesionales.

El apartado Talent4Cyber acogerá un innovador "hackathon" de defensa y ataque en operaciones militares, liderado por Enrique Pérez de Tena, del Mando Conjunto del Ciberespacio, que ofrecerá una ventana al futuro de la ciberseguridad y su aplicación práctica en entornos de defensa.

Desde el espacio Exo Corner, se abordará además la aceptación y uso de los exoesqueletos ocupacionales, con la ponencia de Israel Benavides, quien analizará una década de experiencia, retos y oportunidades para una mayor implantación de esta tecnología que revoluciona la ergonomía laboral.

El programa se completará con actividades promovidas por empresas expositoras en sus propios stands, diseñadas especialmente para el público joven. Con esta programación, Sicur Academia "se consolida como un núcleo formativo esencial dentro de Sicur 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo profesional, la innovación tecnológica y la integración del talento joven para fortalecer la seguridad integral en España y Europa".