Sicur Especial Covid presentará "interesantes propuestas" en desinfección frente al virus

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sicur Especial Covid, evento híbrido presencial y 'online' de Ifema recogerá, entre otros, presentaciones sobre productos y herramientas de desinfección frente al virus.

Tecnología de fuentes de luz UV-C para la reducción de la carga viral; soluciones para la higienización de vehículos, materiales y superficies en base a la nebulización, diferentes novedades en arcos para la desinfección integral de personas, y en productos higienizantes y geles hidroalcohólicos son algunas de las propuestas que ya avanzan las empresas participantes en esta plataforma, operativa desde el pasado 1 de julio, ha destacado Feria de Madrid.

La participación presencial de algunas de estas empresas, los días 14 y 15 de julio en Ifema, ofrecerá además la oportunidad de ver productos en directo en un entorno seguro y "afianzar la relación comercial entre en un momento de especial valor para las reuniones cara a cara".

Entre las empresas con propuestas en desinfección que mostrarán sus productos se encuentra EBO Medical que trae a Sicur Especial Covid el arco de desinfección para personas S.A.B.O. Según indica la compañía, actúa mediante el rociado de una solución aséptica natural sobre los tejidos y el cuerpo con ingredientes de desinfección naturales aprobados por la OMS.

En este sentido EBO Medica señala que el gel desinfectante nebulizado está calificado como "cosmético", es 100 por ciento natural, no contiene químicos ni cobre, dióxido de carbono u otros.

Además, la tecnología y su sistema de reconocimiento están diseñados para que los nebulizadores nunca rocíen hacia los ojos o partes sensibles. Según EBO Medicual es especialmente útil para su uso en lugares públicos, incluso con gran flujo de personas; cumple con los estandares de inclusión social, y ofrece opciones adicionales que hacen más agradable la experiencia del usuario.

La empresa completa su oferta de productos en el foro con una Línea de Dispensadores de Gel, con pedal, geles en diferentes formatos, aromas y tamaños, guantes de Nitrilo con todas las normativas vigentes, un nebulizador para espacios cerrados, y un equipo especial para desinfección de carros y manos en supermercados, entre otros.

FAREN PROPONE HIGIENIZANTES

También de forma presencial la multinacional italiana Faren propone una gama de productos higienizantes para combatir el Covid-19, formulada con tres principios activos: Base Cloro, base Alcohol y Base Cloruro de Benzalconio.

A partir de estos principios activos la compañía formula productos domésticos como aerosoles, botellas con pulverizador y también para el sector industrial en bidones de 5 hasta 200 litros.

A través de la plataforma online, GTG Ingenieros ofrece la tecnología de fuentes de luz UV-C para la reducción de la carga viral. La compañía destacan sus cabinas para la esterilización de ropa y complementos, lámparas portátiles o túneles automáticos de esterilización para cualquier aplicación.

Atendiendo a los riesgos que supone un mal uso de la tecnología UV-C, estos sistemas, según informa GTG Ingenieros, garantizan la seguridad de las personas que los usen.

ULMA PLANTEA HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOSY SUPERFICIES

Por su parte, ULMA presenta la solución Fogger para la higienización de vehículos, materiales y superficies, basada en la aplicación de la tecnología de nebulización para crear nubes de vapor capaces de impregnar y cubrir toda la superficie o espacio a higienizar.

En este sentido, ofrece cuatro soluciones en función del modo de aplicación y el agente higienizante a emplear. Aplicación mediante pórtico/arco o móvil, con elemento tipo pistola. Se pueden utilizar químicos sintéticos, aprobados por el Ministerio de Sanidad, o agua ozonizada, una solución 100 por ciento natural, autogenerada a partir del agua corriente. Además de obtener una impregnación de toda la superficie a higienizar, Fogger destaca por la rapidez de aplicación ya que solo requiere de 5-7 segundos de exposición a la nube.

En el caso de Inn Solutions, ha patentado la Inn.Bio, una máquina inteligente generadora de ozono para la desinfección continuada y diaria con ozono sin necesidad de personal especializado en la desinfección, ya que su funcionamiento se programa automáticamente sin presencia de personas.

Se fabrica íntegramente en España y según señala Inn Solutiones cumple con los certificados de seguridad y calidad según UNE400-201-94 que determina la seguridad química de los generadores de ozono, y UNE EN50131 de sistemas de alarma para la seguridad de las personas, generando un paro de emergencia y alarma médica en el caso de que se abra una puerta o ventana o se detecte presencia de personas o animales domésticos en el área ozonizada.

EPITECNICA EUROPA ESTARÁ PRESENTE CON UN TÚNEL ANTI COVID

La empresa Epitecnica Europa ha desarrollado un túnel anti Covid-19 para su uso en el interior de instalaciones de gran concurrencia de público. La compañía señala que se trata de un sistema de desinfección, mediante una solución de uso libre y permitido, que desactiva la capa lípidica del virus al pasar a través de su proceso de niebla seca en frío por micro-gota calibrada, que no moja, no encharca, no mancha y es totalmente inocuo con el certificado de calidad y performance de Applus. Es ecológico y 100 por ciento biodegradable, no irrita la piel y no utiliza ozono.

También en materia de desinfección, I+Deas Dividion Cosmeetica destaca su solución hidroalcohólica HA70PHARMA, elaborada con un 70 por ciento mínimo en volumen de etanol de 96 grados y jugo de aloe vera puro, con certificados ecológicos regional, europeo y del International Aloe Science Council.

La empresa subraya que HA70PHARMA es totalmente líquido, lo que permite su pulverización y nebulización sobre cualquier zona, incluso el ambiente y sin riesgos para la salud al tratarse de una solución hipoalergénica y con pH neutro. No incluye gelificantes, glicerinas, ni espesantes de ningún tipo, ya que la protección epidérmica se garantiza por el porcentaje de aloe vera que incorpora.