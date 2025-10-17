Simo Educación 2025 anuncia las 11 Experiencias Docentes ganadoras entre más de 200 propuestas

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación 2025, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa organizado por Ifema Madrid, ha elegido a las 11 Experiencias Docentes ganadoras de entre las más de 200 propuestas presentadas de las que pasaron 35 en una primera selección.

Durante la ceremonia de los XIII Edición los Premios a la Innovación Educativa, los ganadores de estas experiencias también optan a dos reconocimientos especiales: el VII Premio a la Mejor Experiencia Docente Innovadora y Tecnológica y el VII Premio a la Mejor Experiencia Innovadora, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El acto de entrega de los XIII Premios a la Innovación Educativa y los premios Mejor Experiencia Docente Innovadora y Tecnológica, y Mejor Experiencia Innovadora, tendrá lugar el día 29 de octubre a las 17 horas, en el Foro de Experiencias del pabellón 5.

La Mejor Experiencia con Metodologías Activas ha sido para 'EF Ministerio del Tiempo', de Ernesto Bautista Santurino Díaz en el CRA Villas del Tajo (Toledo). Se trata de un proyecto gamificado e interdisciplinar que transforma la Educación Física en una experiencia de aprendizaje global.

Inspirado en la serie 'El Ministerio del Tiempo', los estudiantes actúan como agentes temporales que completan misiones históricas combinando actividad física con contenidos de diversas materias e integrando metodologías activas como ABP, Aprendizaje Basado en Juegos, Aprendizaje Servicio y gamificación profunda.

MEJOR PROYECTO COLABORATIVO

El Mejor Proyecto Colaborativo ha recaído en 'Recorriendo España para la ESO' de Félix Calero Sánchez en el Colegio Árula (Madrid). Esta actividad consiste en un juego de mesa educativo en el que los alumnos deben recorrer las provincias españolas y conseguir cuatro piezas de colores respondiendo preguntas sobre el relieve, clima, vegetación y división territorial de España, al estilo del Trivial Pursuit.

Por otro lado, la mejor Experiencia Innovadora Infantil y Primaria ha ido a parar a 'Prevención de inundaciones en la era digital', de Soraya Pulido de Paz en el CEIP Comuneros de Castilla (Ávila). El proyecto nace como respuesta educativa a las inundaciones de Valencia y Ávila con el objetivo de preparar al alumnado para comprender, prevenir y actuar ante desastres naturales.

Integrando robótica educativa, sostenibilidad y metodologías activas, los estudiantes diseñan sistemas de prevención utilizando herramientas como LEGO Spike Essential, Makey Makey y Scratch. Fomenta así no solo competencias digitales y científicas, sino también valores como la responsabilidad social, la ciudadanía activa y el trabajo colaborativo, convirtiendo al alumnado en agentes de cambio comprometidos con su entorno.

Por otro lado, la Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato ha sido para 'San José Band', de Rafael del Campo Merino en el Colegio San José - FEyE (Ciudad Real). Se trata de un proyecto de aprendizaje musical que consiste en formar un grupo de música en el aula.

Utiliza recursos educativos abiertos (REAs) para el análisis de partituras y la visualización de videotutoriales, lo que permite al alumnado desarrollar competencias digitales y culturales. Además, el trabajo cooperativo y la realización de conciertos públicos en la localidad fortalecen las competencias personales, sociales y el aprender a aprender.

MEJOR EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Además, la mejor Experiencia Innovadora Educación Superior ha sido para el Proyecto 'Aralar combatiendo los riesgos del juego a través de la innovación tecnológica', de Miguel Angel Moscoso Elía en el centro Salesianos Pamplona (Navarra).

Desarrollado por el alumnado de 1º de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes, busca concienciar sobre los riesgos del juego mediante la tecnología. Los alumnos crearon TIMOBET, un simulador de casa de apuestas que permite entender el funcionamiento del juego en un entorno seguro y educativo.

También se ha premiado la Mejor Experiencia STEAM, que ha recaído en 'Tecnología con sentido: una visión humanista del uso de las tecnologías', de Cristina Ruiz en el Colegio Juan de Lanuza (Zaragoza).

Esta experiencia educativa interdisciplinar involucra a todo el alumnado de Secundaria en la creación de soluciones tecnológicas con un enfoque ético, social y creativo. Durante una semana, los estudiantes trabajaron en "facultades del futuro" para imaginar y diseñar un futuro más humano con el apoyo de la tecnología y la inteligencia artificial.

Por otra parte, la Mejor Experiencia de Gamificación la ha ganado 'Viaje a los CuentODS', de Guillermo Buedo Fernández en CEP Primer Marqués del Turia (Valencia), un proyecto dirigido a los estudiantes de 6º de Primaria que busca fomentar la lectura y aumentar la motivación mediante una propuesta innovadora basada en ABP, Aprendizaje-Servicio y Gamificación.

El alumnado se embarca en un viaje a través de cinco mundos literarios para recuperar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), enfrentando retos y viviendo aventuras dentro de una narrativa diseñada con elementos lúdicos elegidos por ellos mismos. El trabajo cooperativo organiza toda la experiencia, que combina valores, lectura, creatividad y compromiso social, logrando una experiencia educativa completa, motivadora y con impacto en la comunidad.

MEJOR EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL

Además, la Mejor Experiencia de Educación Emocional ha sido para 'El sueño de las tortugas', de Sergio Almarcha Riquelme del IES Miguel Hernández (Alicante). Mediante equipos mixtos internacionales y metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el aprendizaje colaborativo, los estudiantes trabajan juntos durante todo el curso.

El proyecto promueve la inclusión y diversidad aplicando el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), adaptándose a intereses y capacidades variadas, e incorpora el uso responsable de las TIC y la inteligencia artificial.

Además, el Mejor Proyecto TIC Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad es para 'ALESIA: Asistente para la Interpretación a Lengua de Signos con Inteligencia Artificial', de José María Pérez Ramos del IES Alonso de Madrigal (Ávila).

Se trata de un proyecto que crea un asistente con inteligencia artificial para traducir en tiempo real entre el español oral y la Lengua de Signos Española. Combina reconocimiento de voz, modelos de lenguaje, visión artificial y un avatar 3D para facilitar la comunicación entre personas oyentes y sordas. Fomenta la inclusión, la innovación educativa y es fácilmente replicable.

En el caso de la 'Mejor Experiencia de Sostenibilidad', ha ganado Ecoflock, de Rebeca Madero Beviá en Colegio Diocesano Santa María Nuestra Señora (Sevilla), experiencia educativa que une sostenibilidad, tecnología y metodologías activas para combatir la contaminación marina por plásticos.

El alumnado de 4º de ESO, mediante Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje-Servicio, diseña y programa un dron acuático autónomo para detectar y recoger residuos. El proyecto, interdisciplinar y competencial, usa tecnologías accesibles promoviendo el compromiso ambiental, la creatividad y la autonomía.

Por último, la mejor Experiencia Educativa de Inteligencia Artificial ha sido para 'GPTs en el aula: una experiencia de IA personalizada, ética y transferible', de Carlos Sánchez Barbero en IES Fray Diego Tadeo González (Salamanca).