Simo Educación analiza la aplicación de la tecnología en las aulas, de la mano del INTEF

El Instituto concederá certificados a los docentes asistentes a sus jornadas

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, Simo Educación 2025, que organiza Ifema Madrid del 28 al 30 de octubre en colaboración con Educación 3.0., se incluirá una agenda de ponencias a cargo del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), perteneciente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En las ponencias se tratará sobre la aplicación de las últimas soluciones tecnológicas en el ámbito de la educación. Los docentes participantes en estos encuentros, obtendrán un certificado de asistencia expedido por dicho organismo, ha informado Ifema en un comunicado.

Los debates contarán cualificados expertos que abordarán cuestiones de máximo interés para el sector, como la situación actual de las pantallas en las aulas, o el uso responsable de la IA en la educación, y de paso, presentará diversas herramientas de gran utilidad para los docentes en el desempeño de su labor.

La programación del INTEF arrancará el 28 de octubre, con la presentación a cargo de Raúl Esteban Aparicio, del INTEF, y Javier Gascueña Gahete, de las 'Herramientas digitales e IA en eTwinning'.

INTEGRACIÓN DE LA IA

Desde la práctica del aula, se abordará la integración de la IA y herramientas digitales en proyectos reales, mostrando cómo estas tecnologías enriquecen el aprendizaje.

A continuación, Henar Lastres, también del INTEF, presentará la Guía de dicho Instituto, 'Orientaciones para la integración de la IA en la formación del profesorado'. Para aprovechar su potencial en el ámbito educativo, el profesorado necesita adquirir nuevas competencias que permitan integrar estas herramientas de manera ética, responsable y con una repercusión positiva en el aula.

Los programas de formación docente tienen hoy un papel clave: preparar al profesorado para aplicar la IA en su práctica docente, optimizar tareas, enriquecer la enseñanza y garantizar un aprendizaje más personalizado y significativo.

En esta charla se presentarán orientaciones y propuestas concretas para guiar ese proceso: desde el diseño de planes formativos hasta la integración de la IA en las tareas habituales o la implementación de protocolos y buenas prácticas que aseguren un uso seguro, responsable y ético de la IA en educación.

'PANTALLAS EN EL AULA'

Esa misma mañana tendrá lugar la Mesa redonda 'Pantallas en las aulas: situación en el sistema educativo español', moderada por Julio Albalad Gimeno, Director del INTEF.

Contará con las intervenciones de Francisco Javier Magdaleno Fuentetaja, Jefe del Servicio de Formación del Profesorado, Innovación e Internacionalización, Castilla y León; Fátima García Doval, Jefa de Servicio de Coordinación Estratégica e Innovación, Galicia; Ivonne Rodríguez Castellano, Coordinadora del Área de Tecnología Educativa, Canarias, y Antonia Gómez Alcaraz, Jefa de Servicio de Innovación y Formación del Profesorado de Murcia.

En la mañana del miércoles 29 de octubre tendrán lugar dos encuentros. El primero, a cargo de Martín Núñez Calleja (Cedec-INTEF); llevará por título 'El binomio perfecto: SdA-REA al servicio de la enseñanza de calidad'.

Esta charla mostrará cómo un marco común de trabajo y coordinación entre las distintas Comunidades Autónomas ha permitido crear, con criterios rigurosos de excelencia pedagógica, la base de lo que deben ser SdA-REA de calidad; criterios que están o estarán presentes en los Proyectos de Creación de REA de estas comunidades autónomas.

Por su parte, Martín Núñez Calleja y Cristina Valdera López (ambos Cedec del INTEF), pronunciarán la ponencia 'eXelearning 3.0: más potente, más educativo, más libre'. En esta charla se mostrarán sus principales novedades y mejoras, orientadas a facilitar el trabajo de profesorado y creadores de materiales.

La sesión vespertina del miércoles 29 de octubre la dedicará el INTEF a la presentación de la 'Guía para la elaboración de proyectos de infraestructuras comunes y servicios de telecomunicación en edificios destinados a las actividades docentes regladas en el ámbito no universitario', a cargo de José Carlos Báez Castillo, del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, COIT.

Las jornadas del INTEF concluirán el jueves 30 de octubre con dos conferencias y la presentación de una guía. Henar Lastres (INTEF) y Carlos Maximiliano Fernández Alameda tratarán sobre un tema tan de actualidad como es el 'Uso ético y responsable de la IA en educación', que trata de dar respuestas a la cuestión de "cómo integrar la inteligencia artificial como una herramienta cercana, útil y responsable en la educación".