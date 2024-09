SIMO Educación selecciona las 35 experiencias educativas más innovadoras de 2024

Organizada por Ifema Madrid en colaboración con Educación 3.0, se celebrará del 19 al 21 de noviembre en el Pabellón 5



MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las buenas prácticas en el aula serán, una edición más, protagonistas del programa de actividades de SIMO Educación 2024, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre en el Pabellón 5 el recinto ferial de Ifema Madrid, quien organiza esta feria en colaboración con Educación 3.0.

Así, SIMO Educación ha anunciado las 35 Experiencias Docentes seleccionadas por el Jurado de Expertos entre las más de 200 que se han presentado en esta edición. Éstas, que tendrán la oportunidad de presentarse en formato conferencia durante la feria, han llevado a cabo innovadores proyectos en diferentes niveles, desde Educación Infantil hasta la Universidad, y emplean metodologías diversas que abarcan temas y retos como la educación emocional, las disciplinas STEAM o el uso de tecnologías emergentes.

De ellas, el Jurado seleccionará las 14 ganadoras de los XII Premios a la Innovación Educativa, que optarán también a dos premios especiales: el VI Premio a la Mejor Experiencia Docente Innovadora y Tecnológica 2024 y el VI Premio a la Mejor Experiencia Innovadora 2024, informa Ifema Madrid.

El Jurado de esta edición de los Premios a la Innovación Educativa lo integran Carlos Magro, de la Asociación Educativa Abierta; Nuria Salán, de ESEIAAT-UPC y Societat Catalana de Tecnología; Julio Albalad y Carlos Medina, de INTEF; Francisco Javier Palazón, de EDUCACIÓN 3.0; Linda Castañeda, de la Universidad de Murcia; Francisco Vico, de UMA; Cristian Olive, docente de Lengua y Literatura; Teresa Rabazas, de la Universidad Complutense Madrid; y Coral Elizondo, asesora, experta y activista de la educación inclusiva.

En la categoría a Mejor Experiencia con Metodologías Activas, las experiencias seleccionadas son 'High School Changemakers. Empoderamiento del Alumnado con la Agenda 2030', de Piedad Isabel Garrido Ruiz en el IED Ifach de Calpe (Alicante), y '17 SDG for a better world. Time to take action', de Fernando Ibiza Fuster en el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Gandía (Valencia).

Para el Mejor Proyecto Colaborativo y Cooperativo el jurado ha seleccionado el 'Mapa tecnológico colaborativo de Andalucía', de IES Los Cerros de Úbeda (Jaén) como coordinador de ocho centros participantes, y 'Zarandona Escool', proyecto del CEIP San Félix en Murcia.

MEJOR EXPERIENCIA INNOVADORA

En cuanto a la Mejor experiencia Innovadora Infantil y Primaria figuran 'Mochileros y mochileras por España', de Elena Gozálvez en el segundo nivel del segundo ciclo de Educación Infantil del CEIP José Llorer Talens en Almansa (Albacete); 'Ctrl+Alt+iAprende! Proyecto TechKids de Alfabetización Digital', del Maristas Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid), y 'El robo del cuadro de la Mona Lisa', de Fátima María Rodríguez en el CEIP Natalio Rivas en Albuñol (Granada).

En la Mejor Experiencia Innovadora Secundaria y Bachillerato compiten las iniciativas 'Museo del Aceite Ecijano', de Rebeca Madero en el Colegio Diocesano Santa María Nuestra Señora en Écija (Sevilla); 'Acercarte. Del Prado al Metaverso', de Susana Nadal y Leo Giner en el Colegio Sagrada Familia de Alzira (Valencia), y 'Voces Silenciadas', en el IES Clot de I'llot de El Campello (Alicante).

A Mejor Experiencia Innovadora en Educación Superior aspiran el 'Proyecto Integrado 1º DAM-DAW', desarrollado por José Miguel Fajardo en IES La Vereda (Valencia), y 'Planeta Junk. Identidad colectiva y diseño de futuros', de la docente Helena Galán en la Universidad Carlos III (Madrid).

Por la Mejor Experiencia STEAM compiten 'Robótica agrícola en la gestión del agua' en el IES Ciudad de Dalías (Almería); 'Maker Space: el corazón creativo de nuestra comunidad educativa', un espacio desarrollado por Cristian Ruiz en el Colegio Juan de Lanuza, y 'Steam con Gaya', en el Cierva en el CEIP Cierva Peñafiel de Murcia.

En la Mejor Experiencia de Gamificación han sido seleccionadas 'Timeline Revolution', de María José Amador en el CEIP Agustín Rodríguez de Puente Genil (Córdoba); 'Avatares en la tierra en un viaje a lo desconocido', por Tomás García en el Colegio Buztintxurri de Pamplona, y 'Biolast of Us', de David Porcel en el IES Al-Ándaluz de Almuñecas (Granada).

Por la Mejor Experiencia de Educación Emocional compiten 'Educación Emocional en el Metaverso', del IES Los Valles de Camarzana de Tera (Zamora); 'We are English', del Escola Splai de Nou Barris (Barcelona), y 'El Viaje a EuroInnova', de Ana García y Miguel Ángel Azorín, en el Máster de Innovación Educativa de la Universidad Europea de Madrid.

MEJOR PROYECTO TIC

Al Mejor Proyecto TIC, Educación Inclusiva, Igualdad y Diversidad aspiran los proyectos 'LEDUCAS: creación de pictogramas interactivos con la placa micro:bit', de Marc Gudel, Marina Tudela y Montserrat Rodríguez en la Escuela Palma de Mallorca (Barcelona), y 'Se ha escrito un crimen', de Paola Vergano en el IES Montes Orientales (Granada).

A Mejor Recurso Digital de Creación Propia aspiran 'Super Eco Girl 3D. ¡Salva el mundo!', por Raúl Lara en el CEIP Sanchís Guarner de Ondara (Alicante), e 'Historiarte los Sentidos', un proyecto del IES Alpujarra (Granada).

En Mejor Experiencia de Sostenibilidad han sido seleccionados 'La bicicleta viajera', de Víctor Arufe en la Universidad de A Coruña, y 'Experiencias Sostenibles en nuestro Medio', de Teresa Casaña y Gema Ferrero en el CEIP Tomás Albert de Albuixech (Valencia).

Las seleccionadas para la Mejor Experiencia de Igualdad de Género en el Aula son 'Merezco una Calle 2.0. Objetivo Igualdad', desarrollado por Ernesto Bautista en el Colegio Villas del Tajo en Puente del Arzobispo (Toledo); 'Invasión Alienígena', de Mónica García en CEIP Valle de Losa en Quincoces de Yuso (Burgos), y 'Generación Artemis', un proyecto desarrollado por Francisco Delgado con el alumnado de los talleres de altas capacidades de Ávila.

En Mejor Experiencia Educativa de Inteligencia Artificial se encuentran 'Rescatando los clásicos de la literatura romántica española: un proyecto de IA en las aulas', por María José Gómez en el Colegio Agustiniano de Madrid; '¿DiGiTalizar el tráfico con Inteligencia Artificial?', del docente Pablo Dúo en el CEIP Príncipe Felipe de Ceuta, y 'Imperialismo 4.0', del docente Miguel Ángel Pereira del IEL Giner de los Ríos (Lisboa, Portugal).

Por último, en la categoría de Mejor Experiencia en Escuela Rural competirán 'Misión Galaxia', en el CRIE Naturávila en Ávila, y 'A destajo por el Tajo', de Victoria Carrasquilla y Ernesto Bautista en el Colegio Villas del Tajo (Toledo).