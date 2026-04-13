SocioCARE pondrá el foco en los grandes ejes que marcarán el futuro del sistema de cuidados

SocioCARE pone el foco en los grandes ejes que marcarán el futuro del sistema de cuidados. - IFEMA MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El I Expo Congreso Europeo de los Cuidados, SocioCARE, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid, abordará los grandes desafíos del sector a partir de una serie de ejes temáticos clave que centrarán el contenido del encuentro, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Entre los principales, destacan la transformación de los modelos de atención, el desarrollo de servicios de proximidad, la coordinación sociosanitaria, el talento en el sector, la innovación tecnológica y los retos sociales vinculados al envejecimiento.

Uno de los focos principales estará puesto en la transformación de los modelos de atención, un proceso ya en marcha que busca dar respuesta a nuevas demandas sociales y a la diversidad de situaciones que atraviesan las personas a lo largo del envejecimiento.

En este ámbito se analizarán las distintas fórmulas de atención, desde los recursos residenciales hasta otros modelos más flexibles, y su papel dentro de un sistema en redefinición. En paralelo, el desarrollo de servicios de proximidad y atención en el entorno se presenta como otro de los grandes vectores del congreso.

La atención domiciliaria, el papel de la comunidad y la adaptación de los cuidados a contextos como el medio rural serán cuestiones clave en un momento en el que se busca acercar los servicios a la vida cotidiana de las personas.

La coordinación entre los sistemas sanitario y social será otro de los ámbitos abordados, como elemento necesario para avanzar hacia modelos más integrados.

La articulación entre niveles asistenciales, la colaboración institucional y la mejora de los circuitos de atención serán algunos de los aspectos que se pondrán sobre la mesa.

SISTEMA DE CUIDADOS

SocioCARE prestará también especial atención a las personas que sostienen el sistema de cuidados, abordando cuestiones relacionadas con la atracción y retención de talento, las condiciones laborales, y la necesidad de impulsar nuevas vías de formación y cualificación serán abordadas desde una perspectiva práctica, en un sector que afronta importantes desafíos en materia de empleo.

La innovación y la tecnología aplicada a los cuidados constituirán igualmente uno de los ejes destacados. El avance de las soluciones digitales, la teleasistencia o las herramientas orientadas a favorecer la autonomía personal están abriendo nuevas posibilidades que transforman la forma de prestar servicios y amplían el alcance de la atención.

Por último, SocioCARE incorporará una reflexión sobre los grandes retos sociales vinculados al envejecimiento, como la longevidad, la soledad no deseada o los cambios en la estructura demográfica.

Estos factores, cada vez más presentes en el debate público, condicionan la evolución del sistema de cuidados y exigen respuestas adaptadas a una realidad en constante transformación.

Un espacio para compartir conocimiento y generar propuestas A través de estos principales ejes temáticos, SocioCARE se configura como un espacio para el análisis, el intercambio de conocimiento y la puesta en común de experiencias en torno a un sector estratégico para la sociedad.

El Congreso ofrecerá una visión global que permitirá abordar los desafíos actuales desde diferentes perspectivas, favoreciendo el diálogo entre los distintos agentes implicados y contribuyendo a impulsar soluciones alineadas con las necesidades presentes y futuras.