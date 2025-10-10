Susanna Inglada, premiada por la Comunidad de Madrid en el marco de Estampa

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista Susanna Inglada, de la galería Palmadotze (Barcelona), ha sido reconocida por la Comunidad de Madrid en el marco de la feria Estampa, que se celebra hasta el próximo domingo día 12 en el pabellón 6 de Ifema Madrid, por su obra 'My Sabines', que se incorporará a la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles (CA2M).

Como es habitual en el marco de esta feria, diferentes instituciones y empresas han compartido el apoyo y el reconocimiento a la creación artística mediante la entrega de premios de adquisición, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Entre ellas, el Ayuntamiento de Madrid ha adquirido, para el Museo Municipal de Arte Contemporáneo, una obra del artista Nacho Martín Silva (galería Max Estrella).

Además, el Premio Colección Studiolo ha recaído en los artistas Mauro Piva (galería Espacio Mínimo) y Manu García (galería Marc Bibilonic), mientras que la Fundación Campocerrado ha premiado a la artista Elena Nuñez Mallén (galería Vangar) y a Tito Pérez (galería Río&Meñaca) y la Colección Navacerrada ha reconocido a Ana Vidigal (galería Espacio Mínimo).

Por su parte, el Premio Cervezas Alhambra ha recaído en la obra Medusa, de la artista Saelia Aparicio (Río&Meñaca), que destaca por su capacidad para combinar los valores de la artesanía y el arte contemporáneo, alineándose perfectamente con la filosofía de la marca.

Asimismo, el artista Emilio Pemjeam (galería Siboney) ha recibido el Premio Colección Julián Castilla y el creador Alejandro Co. (galería Tönnheim Gallery) ha sido galardonado por SERO Art Collection.

Además, la Colección Aldebarán ha premiado al artista Terry A. Craven (galería Arniches 26) y la artista Nuria Mora (galería Río&Meñaca) ha sido uno de las galardonadas con el Premio Colección Kells, que se completará tras el proceso de evaluación para decidir el resto de adquisiciones.

Este año, además, se suma la residencia ATMA Art House (Budapest, Hungría) a Manu García, de Marc Bibiloni. Por último, la galería ATM ha sido reconocida con el premio al Mejor Stand Estampa 2025.

La 33ª edición de Estampa se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid con la participación de más de 90 galerías de arte y la participación de Liliana Porter como artista invitada.