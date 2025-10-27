Un total de 90 expositores participarán en Simo Educación desde este martes al jueves

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90 expositores, entre los que se cuentan las firmas del sector de innovación EdTech, se darán cita en el Salón Simo Educación, que cumple su undécima edición, desde este martes al jueves, bajo el lema 'Tecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de IA'.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, el Salón se inaugurará el martes a las 10.30 horas, con la asistencia del consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana.

Simo Educación volverá a mostrar el perfil innovador de este sector con la exposición de las últimas soluciones tecnológicas aplicadas a la educación. Las propuestas de las empresas participantes en el Salón avanzarán aspectos como la educación en remoto.

Paralelo a la zona expositiva, Simo Educación cuenta con un programa de Jornadas Técnicas, con 115 actividades y la intervención de 190 ponentes del sector educativo, que debatirán las últimas novedades, regulaciones y tendencias en torno a la tecnología aplicada a la educación, especialmente dedicados a docentes, directores de centros, coordinadores TIC y responsables públicos.

Aspectos como la tecnología saludable; el debate de las pantallas en la educación; la manera de educar a la infancia y adolescencia ante las TIC; el modo de alinear los proyectos educativos con las necesidades reales de empleabilidad; la transición digital y los retos de la sostenibilidad en la Formación Profesional; los avances en inteligencia artificial responsable; los nuevos retos de la dirección de los centros educativos,, serán algunos de los temas que se abordarán en estos encuentros.

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), tratará en su programación de ponencias sobre la aplicación de las últimas soluciones tecnológicas en el ámbito de la educación. Los docentes que participen en estos encuentros obtendrán un certificado de asistencia expedido por ese organismo. Más información aquí.

SIMO EDUCACIÓN DIRECTORES

Las jornadas dedicadas a los equipos directivos de centros educativos, Simo Educación Directores, se celebrarán el martes y miércoles. De la mano de expertos cualificados, se analizarán los principales retos a los que se enfrentan los equipos directivos, y las oportunidades que ofrece la tecnología en las aulas. Estas jornadas están patrocinadas por Google for Education, Odilo y Rossellimac.

Además, durante Simo Educación se entregarán los Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras, que este año cumplen su décimo tercena edición. Los galardones distinguirán a las 11 propuestas ganadoras en las distintas categorías (de las 35 soluciones seleccionadas, de entre las más de 200 candidaturas presentadas).

Además, el salón ha habilitado en esta edición una Sala VIP, patrocinada por Microsoft, que servirá como espacio de descanso, trabajo y networking durante los días de celebración del Salón. El registro profesional a Simo Educación, patrocinado por Google for Education, está disponible a través de la página web oficial.