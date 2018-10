La última edición de Salón Look recibió la visita de 58.896 profesionales

Publicado 08/10/2018 14:15:35 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición vigésimoprimera edición de Salón Look, Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, cerró sus puertas contabilizando un total de 58.896 profesionales, que visitaron la feria del 28 al 30 de septiembre en Ifema-Feria de Madrid.

La feria se extendió por los pabellones 3, 5 y 7 y el centro de Convenciones Norte, de Ifema-Feria de Madrid y reunió a más de 400 expositores directos y más de 1.300 marcas de Estética y Peluquería, que presentaron los últimos lanzamientos en Estética, Peluquería, Cosmética, Maquillaje y Uñas, tanto en sus stands, como en demostraciones programadas.

Asimismo, el salón acogió shows de peluquería en la pasarela Hair Look, en los que tomaron parte grandes figuras del panorama nacional e internacional, según ha detallado Ifema en un comunicado.

El salón contó con la participación de marcas de aparatología del mercado y registró un aumento de empresas españolas fabricantes de cosmética facial y corporal. Entre las firmas participantes destacaron, entre otras, Termosalud, Indiba, Guinot, Casmara, Utsukusy, Eberlin, Cazcarra en Estética; Cocoon, Reference y Coolifting, en Medicina Estética, y Amiea, Biotek y Eurotouch, en Micropigmentación..

Los Campeonatos de Maquillaje de Salón Look, esta vez con los ejes temáticos 'Los elegantes años 40' y 'La novia perfecta', así como la competición Nailympion Spain, la más prestigiosa del mundo, volvieron a tener una "excelente acogida". Por otra parte, se celebró el I Campeonato Internacional de Extensiones de Pestañas.

En cuanto a los sectores de Peluquería, Barbería y Mobiliario, acusaron en la afluencia de visitantes el adelanto de fechas de esta edición del salón al último fin de semana de septiembre.

Artero, Industrias Oriol, Fama Fabre, Dyson, Termix, Moroccan Oil, Yunsey y Perfect Beauty; en Barbería, El Mirall Distribuciones y Whal Spain, y en Mobiliario, Pahi y Amabilia, fueron algunas de las firmas participantes en esta edición, que presentaron sus novedades en el salón.

Como viene siendo habitual, esta convocatoria de Salón Look acogió diversos eventos y shows que las distintas marcas realizaron en sus stands, así como en las áreas que la propia feria habilitó para este fin -Focus y Barber Ring-

Por su parte, el Auditorio Norte de Convenciones de Feria de Madrid acogió la pasarela Hair Look, donde se desarrollaron los grandes shows de Peluquería. En esta edición se desarrollaron la XIX Gala Internacional Jóvenes Promesas Omat; la Fashion Night by L'Oréal Professionnel; Effervescene; la Premier Colleción X-PRESION, y el show Beauty Visión de Coty Beauty. Asimismo, la feria acogió la celebración de la noche QStars, el V Foro Femenino de la Belleza y los Premios Barberías con Encanto al mejor barbero español. Como novedad, fuera de las instalaciones de Salón Look en Ifema, pero incluido en su programa como una actividad off, se celebró el evento multidisciplinar BE BETA, de la mano de X-PRESION.

Junto a todo ello, Salón Look organizó en esta edición en colaboración con Stanpa, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, e ICEX, una Misión Inversa de Compradores y Distribuidores de Productos Cosméticos, Perfumería e Higiene Personal, procedentes de India, Argentina, Suecia y Rumanía.

IX PREMIOS FÍGARO

Como final a esta edición de Salón Look, en la jornada del lunes 1 de octubre, se celebró en el Centro de Convenciones Norte de Ifema, la pasarela y ceremonia de entrega de los IX Premios Fígaro, organizada por Club Fígaro.

Los premiados en esta edición fueron el valenciano Carlos Valiente, Peluquero Español del Año; el sevillano Paco López, de la firma Barber Shop, en la categoría Comercial Masculina; el valenciano Juanvi Camarasa, del salón De Sancho, como Peluquero Revelación; Landry Agres, del salón Milk de San Sebastián, en la categoría Comercial Femenina, y la colección conjunta de Manuel Mon, de Oviedo, y Gonzalo Zarauza, de Donosti, en la categoría de Vanguardia. Por su parte, Carles Sánchez, de la firma Pelsynera , de Arenys de Mar de Barcelona, consiguió el premio Pasarela Fígaro por su puesta en escena.