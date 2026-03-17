El VII Encuentro de Redes de Talleres abordará el 21 de abril nuevos estudios sectoriales

Ifema Madrid acoge el VII Encuentro de Redes Talleres, en colaboración con Motortec - IFEMA MADRID

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El VII Encuentro de Redes de Talleres, organizado por la iniciativa Postventa Plural y su nuevo Club de Redes de Talleres, en colaboración con Motortec, se celebrará el próximo martes 21 de abril en el recinto ferial de Ifema Madrid.

Según informa Ifema Madrid en un comunicado, el cliente corporativo será el gran protagonista de una jornada que reunirá a redes de talleres, profesionales del sector y expertos de la postventa.

El encuentro, que tendrá lugar entre las 11:00 y las 13:30 horas en la Sala Oriente, dará a conocer un estudio específico centrado en los principales indicadores económicos que definan la relación entre los talleres en red y las flotas de renting.

Además, se presentará un estudio comparativo sobre las entradas al taller y las ventas de recambio y mano de obra del reparador abanderado frente al no abanderado -tanto en cliente particular como corporativo-, junto con otro análisis dedicado a la evolución del fenómeno de los coches de sustitución en las redes de talleres.

La jornada incluirá también dos mesas redondas: una dedicada íntegramente al cliente corporativo, en la que participarán una aseguradora, una empresa de renting y un vendedor de vehículo de ocasión; y otra orientada al análisis de la situación actual y los desafíos de futuro del abanderamiento, con representantes de destacadas redes de talleres.

Asimismo, el VII Encuentro ofrecerá aportes de valor en formato Elevator Pitch, a cargo de proveedores de soluciones, productos y servicios diseños para mejorar los resultados y la eficiencia de los talleres en red.

Antes del inicio del encuentro tendrá lugar una reunión del Club de Redes de Talleres, donde sus miembros e invitados revisarán y analizarán el programa de actividades previsto para 2026, reforzando el papel de esta plataforma como punto de encuentro y colaboración para el conjunto del sector.