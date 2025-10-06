Los XXIV Premios Personajes de la Posventa, el día 14 de abril en Ifema Madrid

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los XXIV Premios Personajes de la Posventa, organizados por la revista Talleres en Comunicación y el portal especializado Posventa.Info, con el patrocinio de Motortec, se entregarán el 14 de abril en la Sala Oriente de Ifema Madrid.

Este concurso reconoce a figuras destacadas del sector del aftermarket de automoción, protagonista de cada edición de Motortec, la feria internacional del sector de la posventa de automoción, ha indicado la institución ferial.

En esta primera fase, los participantes en la pasada edición de los premios y los 94 miembros del jurado propondrán los nombres de aquellos profesionales que estimen más idóneos para optar a este reconocimiento.

Tras ello, será el jurado el que seleccione a los ganadores. Se buscará distinguir a aquellos profesionales que contribuyan a mejorar el sector de la posventa, que demuestren un mejor conocimiento de este, que reconozcan el potencial de esos jóvenes que aseguran el tan necesario relevo generacional, así como el creciente papel de la mujer en este sector, sin olvidar el compromiso con los valores de la posventa y su lucha por prestigiarla ante la sociedad.

Las propuestas podrán presentarse hasta el mes de diciembre. Un jurado compuesto por los premiados de las 23 ediciones celebradas y un escogido elenco de colaboradores comenzará con la ronda de votaciones.