El 12 de Octubre inicia un programa para pacientes con VIH con trastornos emocionales derivados de conductas de riesgo

Archivo - Archivo.- Lazo rojo que simboliza la lucha contra el SIDA - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario 12 de Octubre ha puesto en marcha el programa 'Troya', dirigida a mejorar la atención integral de los pacientes con VIH con trastornos emocionales derivados de conductas de riesgo.

A cargo del servicio de Psiquiatría y la Unidad de VIH del servicio de Medicina Interna, el programa arrancó hace dos semanas y cuenta con la participación directa de dos especialistas en VIH, tres psiquiatras, una psicóloga clínica, cinco enfermeras y dos investigadoras.

Según los datos del 12 de Octubre, el 50% de los pacientes infectados por el VIH que son atendidos en el centro desarrollan serios problemas emocionales y más del 25% de ellos tiene diagnosticada alguna adicción, lo que se une a la evidencia de un incremento paulatino de tendencias suicidas.

"Nuestro programa consistirá en una primera evaluación psicológica y psiquiátrica y se les va a ofertar intervenciones grupales para problemas emocionales como ansiedad, depresión o suicidabilidad, y otro programa también para las adicciones, bien a sustancias o bien a adicciones conductuales que son altamente prevalentes en esta población", ha explicado el doctor Gabriel Rubio.

En este marco, el programa ofrece una atención integral que pretende disminuir este daño en los pacientes, facilitar un abordaje psicoterapéutico para que el impacto de los problemas emocionales sea el menor posible y mejorar las estrategias de atención para facilitar la prevención de hábitos adictivos derivados de conductas específicas.

Así, según relata el doctor Rubio, cuenta con programas de disminución del daño para "enseñarles qué prácticas, qué estrategias, qué conductas tendrían que evitar o mejorar para disminuir otras infecciones de transmisión sexual", complementados además con otros de "intervenciones psicológicas y psiquiátricas".

Para hacerlo posible, cuenta con un equipo multidisciplinar que ofrece asistencia a todos los pacientes de la Unidad de VIH que practican conductas de riesgo o que presentan alteraciones emocionales. Las terapias son dirigidas por sanitarios --enfermería, psicóloga clínica y psiquiatras-- y cuentan con el apoyo de los grupos de ayuda mutua que tradicionalmente colaboran con el Hospital 12 de Octubre.

Desde el centro sanitario han resaltado que la experiencia de los profesionales de ambos servicios "ha facilitado la selección de las intervenciones para mejorar, no solo su eficacia, sino también su eficiencia".

"Antes de implementarlo tuvimos una reunión con varios pacientes de esta unidad para que nos diesen su opinión de cuáles eran los problemas, cuáles eran los fallos que el sistema asistencial tenía para ellos. Es un programa que nace de las ideas aportadas por los pacientes y las ideas aportadas por los profesionales", ha explicado el doctor.

INCIDENCIA

Este lunes día 1 se conmemora el Día Mundial del Sida. Según datos de la Dirección General de Salud Pública de 2025, la tasa de incidencia de VIH es de 9,8 por 100.000 habitantes en España. El mecanismo de transmisión más frecuente tiene su origen en prácticas sexuales (80%), seguido de la utilización intravenosa de drogas (10%).

En lo que se refiere al perfil de las personas infectadas, el 80% son varones con una de edad media de alrededor de 35-40 años, entre los que el 50% nacieron en España.

Estas tasas permanecen estables en los últimos cinco años, aunque se observa un retraso de casi 10 años en el diagnóstico. Los tratamientos con antirretrovirales han conseguido estabilizar el estado inmunológico de estos pacientes. Sin embargo, se evidencia un incremento de otras patologías médicas y psiquiátricas.