El 12 de Octubre logra que una niña de 4 años con graves malformaciones de la vía aérea sople las velas por primera vez

Alejandra, la niña de cuatro años que nació con tres graves malformaciones de la vía aérea - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital 12 de Octubre de Madrid han logrado que Alejandra, una niña de cuatro años que nació con tres graves malformaciones de la vía aérea, haya podido soplar por primera vez en su vida las velas de su tarta de cumpleaños.

La menor fue diagnosticada al poco de nacer de tres graves malformaciones congénitas coincidentes en la vía aérea que comprometían su respiración y que le obligaron a estar durante diez meses seguidos en la UCI del hospital.

En concreto, la pequeña nació con un único pulmón, el izquierdo; una estenosis traqueal congénita que reducía el diámetro de la tráquea a apenas dos o tres milímetros; y una broncomalacia grave, alteración que provoca el estrechamiento o colapso del bronquio durante la respiración y dificulta el paso del aire hacia el pulmón.

La coincidencia de estas tres graves malformaciones congénitas en una misma paciente pediátrica convierte este caso en excepcional no sólo en España, sino también en el resto del mundo, por la complejidad diagnóstica y terapéutica, han destacado desde el Gobierno regional.

El tratamiento para sacar adelante a Alejandra ha requerido un abordaje altamente especializado y coordinado por un equipo de profesionales de distintas especialidades, incluyendo varias intervenciones quirúrgicas y procedimientos endoscópicos, además de soporte ventilatorio y un seguimiento clínico continuado durante estos cuatro años.

Debido a ello, la niña permaneció ingresada aproximadamente durante el primer año y medio de vida en el Hospital 12 de Octubre, donde un equipo multidisciplinar fue adaptando los procedimientos a su evolución y combinando diferentes estrategias para garantizar una adecuada ventilación y favorecer el desarrollo de su único pulmón.

"El recorrido ha sido muy largo y duro, sobre todo el primer año y medio de vida, que estuvo ingresada en este hospital", ha explicado el doctor Juan Antón-Pacheco, especialista en Cirugía Pediátrica y coordinador de la Unidad de la Vía Aérea Pediátrica del Hospital Universitario 12 de Octubre, que ha subrayado que ha sido "un recorrido largo de procedimientos, de intervenciones, de ingreso, hasta que ha podido soplar sus cuatro velitas de cumpleaños".

En concreto, el proceso para su recuperación, a cargo de la Unidad Multidisciplinar de la Vía Aérea del centro, comenzó con la corrección quirúrgica de la estenosis traqueal congénita. Posteriormente, los especialistas trataron la broncomalacia, mediante la colocación endoscópica sucesiva de cinco prótesis biodegradables que proporcionaron soporte al único bronquio funcional durante aproximadamente un año.

Estas prótesis se reabsorbían progresivamente cada tres meses, permitiendo que el bronquio adquiriera la consistencia necesaria para mantenerse abierto y favorecer una respiración adecuada.

El tratamiento se completó con soporte ventilatorio mediante traqueotomía, cuidados especializados de Enfermería y un seguimiento clínico continuado. La traqueotomía pudo retirarse hace aproximadamente un año y, posteriormente, se cerró la fístula residual, permitiendo a Alejandra respirar con normalidad y realizar actividades cotidianas.

El último objetivo conseguido, soplar por primera vez las velas en su cuarto cumpleaños. Según ha explicado Francisca, la madre de Alejandra, ahora su hija es capaz de llevar una vida muy similar a las de las niñas de su edad. ""En la actualidad está muy bien, después de todo lo que hemos pasado, no nos imaginábamos que íbamos a poder disfrutar como lo estamos haciendo ahora de ella", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que ahora están centrados en que Alejandra aprenda a gestionar la capacidad respiratoria que ella tiene disminuida y en la alimentación para ir poco a poco introduciendo oralmente una dieta variada.

"Estamos muy agradecidos desde el principio con el 12 de Octubre. Podemos disfrutar de ella porque el personal y la infraestructura del centro ha puesto todos sus medios para que Alejandra esté aquí con nosotros y poder disfrutar de ella", ha remarcado.

EXPERIENCIA EN PATOLOGÍA COMPLEJA DE LA VÍA AÉREA

La Unidad Multidisciplinar de la Vía Aérea del Hospital 12 de Octubre cuenta con más de 20 años de trayectoria. Está integrada por profesionales de Cirugía Pediátrica, Otorrinolaringología, Neumología Pediátrica, Anestesiología, Cuidados Intensivos, Radiología, Endoscopia y Enfermería especializada, entre otras disciplinas.

La coordinación de todos estos profesionales, junto con la disponibilidad de técnicas quirúrgicas y endoscópicas avanzadas, equipamiento de última generación y cuidados altamente especializados, permite ofrecer una atención integral a pacientes pediátricos con enfermedades de la vía aérea de máxima complejidad.