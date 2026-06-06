Unas 130.000 personas han recibido a León XIV en las calles de Madrid entre el Palacio Real y la Nunciatura

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil tras su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). La recepción reúne a las máximas autoridades del Estado y de la Iglesia católica en España y marca el inicio oficial d - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas 130.000 personas han recibido a León XIV en las calles de la capital entre el Palacio Real y la Nunciatura, ha cuantificado la Delegación de Gobierno en Madrid en un comunicado.

El Papa ha iniciado cerca de las 13.40 horas de este 6 de junio su primer recorrido en Papamóvil por las calles de Madrid, acompañado en aplausos, saludos y cánticos de '¡Viva el Papa!' y 'Alza la mirada', lema oficial de la visita a España, que ha comenzado con la recepción oficial celebrada en el Palacio Real con autoridades del Estado y representantes del cuerpo diplomático.

Este primer trayecto ha partido del Palacio Real y ha recorrido la Plaza de España, calle de la Princesa, El Corte Inglés de Princesa, bulevares de Madrid y Plaza de Colón. En los alrededores de la Audiencia Nacional, el Papa ha abandonado el Papamóvil para continuar el trayecto en un vehículo cerrado hasta la Nunciatura Apostólica, donde se aloja durante su estancia en Madrid.

En esta jornada también está previsto un segundo recorrido en papamóvil tras la visita del Pontífice al centro para personas sin hogar CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, ubicado en el barrio de Lucero, en el distrito de Carabanchel (18 horas) para su traslado hasta la Plaza de Lima, donde a las 20.30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita.

En concreto, el Pontífice se desplazará en el papamóvil desde la calle Vitruvio, en Chamartín, hasta la Plaza de Lima a través del Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital, lo que facilitará ver al Papa desde la calle. El recorrido está previsto para las 20.30 horas, según indicó la Archidiócesis de Madrid.