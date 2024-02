Los 15 finalistas del Mad Cool Talent actuarán del 13 al 15 de marzo en el Lula Club

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 15 finalistas elegidos por jurado y público de entre las más de 1.600 candidaturas recibidas en esta edición del concurso Mad Cool Talent mostrarán su talento en tres finales en directo abiertas al público los días 13, 14 y 15 en la sala Lula Club de Madrid, ha informado este martes la organización del evento en una nota de prensa.

Tras varias fases de selección en las que el jurado profesional y el público, los finalistas son Atomic Rose, Patricia Lint, New Wave Kill, For Your Information, Lina de Sol, Lua de Santana, MAMBA, LUCY, Las Marikarmen, Not Found, Penélope, FUET!, L3MUR, XaviFornaguera y Michael Foster. La entrada para ver su actuación de marzo será gratuita y abierta al público hasta completar aforo.

Tras las finales, el concurso comunicará en una fecha aún por determinar los nombres de los ganadores de esta edición, que ha contado con la participación más alta de la historia del concurso, superando las 1.600 bandas inscritas y las cifras de la edición anterior.

Los artistas ganadores compartirán 'line up' del festival con formaciones nacionales e internacionales de la talla de Dua Lipa, Avril Lavigne, Pearl Jam, Janelle Monáe o Rels B o, entre otros, los días 10, 11, 12 y 13 de julio.