La 16ª edición de DocumentaMadrid proyectará 123 trabajos para "despertar la mirada crítica"

El festival DocumentaMadrid, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, arrancará su 16ª edición el próximo 9 de mayo para reivindicar el "cine de lo real" bajo el lema "despierta tu mirada crítica, fomenta tu creatividad y participa en el debate ciudadano".

Se proyectarán un total de 123 títulos de 35 nacionalidades diferentes, 77 de los cuales inéditos en España, en un total de nueve sedes repartidas por la ciudad, la Cineteca de Madrid, Filmoteca Española, Casa de América, Museo Reina Sofía, Institut Français de Madrid, Círculo de Bellas Artes, Nave 0 de Matadero Madrid, Sala Equis y Universidad Complutense de Madrid.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha asistido a la presentación del certamen en la Sala Azcona de la Cineteca de Madrid y ha puesto en valor el formato documental, que demuestra, a su juicio, que hay una infinidad de formas de observar y contar unos mismos hechos verídicos y reales, como los acontecimientos históricos, la guerra y el conflicto, donde hay "casi tantas formas de narrarlo como humanos lo viven".

Asimismo, Maestre ha destacado las 1.500 piezas audiovisuales que recibieron los codirectores del Festival, David Varela y Andrea Guzmán, entre las que se seleccionaron 123, de los cuales 53 compiten en la sección oficial.

En la competición internacional, Guzmán ha ensalzado "las magníficas producciones europeas" que siempre están presentes año tras año, especialmente la notable presencia belga de esta edición, así como "la gran variedad y calidad" de producciones latinoamericanas y que este año han destacado las argentinas. De hecho, en las actividades paralelas, se dedica un ciclo al intercambio entre el cine español y el latinoamericano, 'Espejos firmados', en colaboración con Casa América en el que se van a proyectar seis trabajos latinoamericanos, cada uno de un país distinto (Perú, Brasil, Colombia, México, Cuba y Argentina).

En la competición nacional, Varela ha destacado, por su parte, el seguimiento de trayectorias de cineastas españoles a lo largo de los últimos tres años con el objetivo de apoyar al cine de autor, que ha calificado de "frágil", como han hecho con la filmografía de Nayra Sanz Fuentes que este año estrenará su último cortometraje en el Festival, 'Selfie', de 9 minutos de duración.

De todos modos, Varela ha aclarado que no todo se trata de estrenos, con la voluntad de facilitar a los cineastas, como servicio y función de un festival de cine público, la difusión de sus obras. A modo de ejemplo, el codirector del certamen ha destacado el trabajo de Andrea Morán y Fernando Vílchez, de 17 minutos, titulada 'Yo siempre puedo dormir pero hoy no puedo', que ya ha tenido un pase previo y que el Varela ha subrayado "su sensibilidad arrolladora".

Entre las novedades de esta 16ª edición, los organizadores han resaltado la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, ya que es la primera vez que DocumentaMadrid cuenta con la participación de una universidad pública, que ha permitido incluir una nueva sede de proyecciones, conferencias y debates así como organizar una convocatoria académica en la que los estudiantes puedan presentar y proyectar sus trabajos audiovisuales.

Otras nuevas sedes son el Museo Reina Sofía, en el que tendrá lugar una retrospectiva a la cineasta francesa Sarah Maldor; el Círculo de Bellas Artes, donde se podrá ver el ciclo 'Escenarios de Guerra' y la Nave 0 del Matadero.

Los conflictos bélicos, los derechos humanos, la mirada postcolonial o las relaciones entre el arte y la vida serán algunos de los focos de la edición, con el propósito de "ir más allá de una supuesta objetividad informativa y de esa peligrosa espectacularización de las imágenes que nos asedian a diario desde infinidad de frentes", han expresado los directores del festival.

La Sección Internacional está formada por 18 títulos que serán estreno en España, entre los cuales están los últimos trabajos de directores como Nikolaus Geyrhalter, con el título 'The Border Fence'; Eric Pauwels, con 'Journal de Septembre'; Bénédicte Liénard y Mari Jiménez, con su trabajo 'By the Name of Tania', así como "agradables descubrimientos de nuevas directoras", ha añadido Guzmán, y ha puesto a modo de ejemplo Arantxa Hernández con 'City of Children' o a la francesa Laure Portier que mostrará 'Dans l'oeil du chien'.

La Sección Nacional, por su parte, incluye obras como la de Lluís Escartín, con 'Hasta que las nubes nos unan, Guardiola-Diola'; la de Xavi Artigas y Xapo Ortega, con 'Idrissa: crónica de una muerte cualquiera'; o el trabajo de Àlex Lora y Adán Aliaga que presentan 'El cuarto reino', un trabajo que cuando ya trajeron cuando estaba a punto de terminar en la primera edición de Corte Final, un nuevo foro de DocumentaMadrid que repite por segunda vez este año para perfeccionar, dar asesoramiento y dar el acabado final a obras que todavía no están terminadas.

RETROSPECTIVAS DE CASAS, BECKERMANN Y MALDOROR

Esta edición incluye tres retrospectivas dedicadas a "tres referentes del cine documental y las artes visuales" y que son invitados especiales: Ruth Beckermann, Carlos Casas y Sarah Maldoror.

En colaboración con Matadero Madrid y su nuevo programa dedicado a las prácticas audiovisuales 'Profundidad de campo' contará con el artista español Carlos Casas y sus trabajos de cine experimental, "el cine que se construye en vivo, desafiando además la noción de obra acabada con un trabajo en permanente revisión y expansión", ha explicado el director artístico de Cineteca Madrid, Gonzalo de Pedro.

Asimismo, la Filmoteca Española presenta en el Cine Doré una retrospectiva de la austríaca Ruth Beckermann, que ha dedicado gran parte de su filmografía a la memoria histórica, luchas sociales y la construcción identitaria de Europa y Medio Oriente.

El Museo Reina Sofía, por su parte, se estrena como sede del Festival para dar muestra de la retrospectiva de la cineasta francesa Sarah Maldoror, con ascendencia africana y conocida como "poeta y cineasta de la negritud". La poesía, el jazz y la conciencia política transcurren a lo largo de sus treinta y ocho películas con influencias del movimiento de la negritud en la que participaron por ejemplo, el poeta y expresidente de Senegal, Léopold Sédar Senghor.