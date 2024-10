1.800 agentes municipales de Madrid vigilarán los cementerios y fiestas de Haloween y prevenir actos vandálicos

La empresa funeraria municipal (SFM) mantiene el horario ininterrumpido de los grandes cementerios municipales durante estos días

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado un amplio dispositivo para el puente del 1 de noviembre, que incluye el Día de Todos los Santos y la cada vez más celebrada fiesta de Halloween (la noche del mañana, jueves 31), con la participación de varios servicios municipales: Policía Municipal de Madrid, SAMUR-Protección Civil, Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la empresa funeraria municipal (Servicios Funerarios de Madrid).

La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha informado de este dispositivo, que arrancó el pasado lunes y que se prolonga hasta el día 1 con el objetivo de garantizar la normalidad durante esta festividad, tras su visita al nuevo espacio dedicado al duelo perinatal en el cementerio de La Almudena.

Así, la Policía Municipal de Madrid despliega, desde el pasado lunes, a 1.800 agentes municipales en total a lo largo de estas jornadas festivas en la capital, además de estar prevenidos los policías municipales del servicio ordinario por si se precisara incrementar algún servicio.

En primer lugar, se reforzará con 1.065 agentes la vigilancia de los cementerios madrileños, garantizando la movilidad en sus inmediaciones y accesos, la seguridad entre los asistentes, así como para evitar la venta ambulante en sus alrededores (de flores y plantas).

El despliegue de la Policía Municipal de estos días, además de los agentes de las comisarías integrales de distrito y de la Comisaría Central de Seguridad, cuenta con el apoyo de los drones de la Sección de Apoyo Aéreo en los dos grandes cementerios municipales (La Almudena y Sur Carabanchel).

NOCHE DE HALLOWEEN

Los agentes inspeccionarán los locales de ocio y las fiestas la tarde-noche de Halloween (mañana, jueves 31), con un refuerzo de 390 agentes, destinados principalmente a controlar en estos locales los aforos establecidos, la presencia de menores de edad y los horarios de cierre. Además, los policías municipales llevarán a cabo controles de alcohol y drogas.

Los sanitarios de Samur por su parte, también reforzarán su dispositivo ordinario para la fiesta de Halloween, que cada año cuenta con más celebraciones en la ciudad. Así, la tarde-noche de mañana reforzarán su operativo con 10 unidades más, que se sumarán al operativo normal, además de reforzarse la central con un responsable y cuatro operadores añadidos al equipo habitual.

La Policía Municipal también vigilará estos días los autobuses de la EMT para evitar posibles actos vandálicos, como el lanzamiento de huevos y de otros objetos, puesto que suponen un riesgo para la seguridad del tráfico y de los usuarios de los autobuses. Este operativo contará con 340 agentes municipales, especialmente para mañana, día 31.

Inmaculada Sanz ha señalado que esta noche se suelen producir algunos incidentes, "nunca han sido de gravedad" en Madrid. "Siempre se produce algún pequeño incidente. Lo que pedimos y llamamos sobre todo a que se evite cualquier acto de vandalismo. No es gracioso romper cristales de los autobuses municipales, no es gracioso ir contra escaparates o contra cualquier otro establecimiento sea público o sea particular", ha indicado.

"Hay muchas maneras de disfrutar. Las posibilidades de Madrid para el disfrute tanto de las personas jóvenes como de las personas más mayores es inmenso tiene múltiples alternativas pero desde luego el vandalismo no es una de ellas y por lo tanto lo que hacemos es un llamamiento precisamente a eso, a que se disfrute, a que es una noche de diversión pero que se haga con respeto a los demás y por supuesto en los casos en los que no sea así la Policía Municipal actuará y actuará con contundencia, claro", ha advertido la vicealcaldesa.

Preguntada por los posibles botellones que se produzcan, la delegada de Seguridad ha aseverado que los agentes también estarán muy pendientes. "La verdad es que en los últimos meses, diría en los últimos años, hemos conseguido controlar de una manera relevante esos grandes macro botellones que ya no se producen en la ciudad de Madrid", ha indicado.

Sanz ha reconocido que en botellones todavía hoy algunos problemas concretos, más pequeños, localizados en pequeños parques, de grupos más pequeños de personas, "que a veces es más difícil también de atajar, porque no es una presencia muy multitudinaria, pero sí provoca molestias en los vecinos y, por lo tanto, vamos a estar, por supuesto, muy pendientes y, si hay cualquier situación que los ciudadanos nos quieran denunciar, pues saben que tienen a su disposición el 092 de Policía Municipal".