El 25.412, cuarto quinto premio, reparte 3,2 millones de euros en Puente de Vallecas

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.412, agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido 3,2 millones de euros en el distrito de Puente de Vallecas de la capital.

El número, que fue cantado a las 11.46 horas en el quinto alambre de la sexta tabla, ha sido vendido en la administración número 288, ubicada en el número 21 de la calle Buendía. En concreto, se han vendido 54 series, repartiendo 3,2 millones de euros.

Asimismo, se ha vendido una serie de este cuarto quinto premio del sorteo en la administración número 501, situada en el número 11 de la calle Santa Bárbara, en el distrito Centro de Madrid.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.