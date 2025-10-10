Hasta 450 metros de Bravo Murillo, entre Juan Zorrilla, José Abascal y Cea Bermúdez, serán peatonalizados este domingo - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El tramo que pasará a peatonalización, que fue propuesta por Ayuso, permanecerá cortado al tráfico entre las 9 y las 20 horas

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid peatonalizará este domingo, día de la Fiesta Nacional, de la mano de un proyecto piloto un total de 450 metros de la calle Bravo Murillo, entre la plaza de Juan Zorrilla, José Abascal y Cea Bermúdez.

El tramo permanecerá cortado al tráfico entre las 9 y las 20 horas. Esta prueba piloto se enmarca en los objetivos planteados en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 de fomento del espacio para los peatones y la movilidad activa, con la que desde 2019 se han peatonalizado en la ciudad casi 90.000 metros cuadrados.

Impulsada por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad a propuesta de la Comunidad de Madrid, el Gobierno municipal estudiará el balance que arroje el ensayo de este domingo para estudiar su posible continuidad en el futuro.

El Ayuntamiento de Madrid plantea tres itinerarios alternativos para aquellas personas que este domingo se desplacen por esta zona en vehículo privado. Así, los vehículos que circulen por la calle Bravo Murillo, al no poder continuar por esta vía en el tramo cortado, deberán girar a la derecha en la plaza de Juan Zorrilla, dirección avenida de Filipinas.

Aquellos que circulen por la calle de Ríos Rosas, al no poder girar a la izquierda por la calle Bravo Murillo, tendrán que continuar recto en dirección a la avenida de Filipinas. Finalmente, los vehículos que circulen por la avenida de Pablo Iglesias, al no poder incorporarse a la calle Bravo Murillo desde la plaza de Juan Zorrilla, tendrán que girar a la derecha en dirección a la avenida de Filipinas.

También se verán afectadas tres líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), la línea 3 (San Amaro-Puerta de Toledo), la línea 37 (Cuatro Caminos-Puente de Vallecas) y la 149 (Plaza de Castilla-Tribunal). Los autobuses de estas tres líneas, al llegar a la plaza de Juan Zorrilla, continuarán por la avenida de Filipinas hasta la calle de Galileo y, a continuación, desde esta vía accedan a la calle de Cea Bermúdez.

Con el fin de garantizar el control de acceso y salida de los garajes que se encuentran en el tramo afectado y la salida de los vehículos debidamente aparcados en las plazas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) habrá un dispositivo especial de agentes de Movilidad desplegados en este entorno.

MILLA CANAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el pasado julio el proyecto de Milla Canal, que transformará las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II en Chamberí. El objetivo es crear un espacio abierto y accesible, donde más de un kilómetro se dedique al deporte, la cultura y la vida social, favoreciendo el encuentro entre vecinos y el disfrute de actividades al aire libre.

Como complemento a la reforma, la presidenta regional planteó la peatonalización de este tramo los domingos y anunció su intención de solicitárselo al Ayuntamiento de Madrid. Esta medida busca mejorar la accesibilidad y permitir que los ciudadanos puedan recorrer y disfrutar de Milla Canal a ambos lados de la calle, integrando así el nuevo eje deportivo y cultural en el entorno urbano de manera más amable y segura, ha informado el Consistorio en un comunicado.