Unos 47.000 corredores participarán el 26 de abril en la 48º Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 47.000 corredores participarán el 26 de abril en la 48º Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, presentada por el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que la ha descrito como "una de las grandes ventanas" al deporte global, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La edición de 2026 mantendrá sus tres distancias --maratón, media maratón y 10 kilómetros--, lo que permite la participación de perfiles muy diversos. El carácter internacional continúa reforzándose: más de 10.000 corredores extranjeros proceden de más de 110 países, lo que supone uno de cada cuatro inscritos. A ello se suma la presencia de participantes llegados de otras regiones de España, que representan más de una cuarta parte del total.

Según un informe elaborado por la Universidad Europea, la edición de 2025 generó un impacto económico en la ciudad de 70,8 millones de euros, 4,9 millones más que el año anterior, y atrajo a más de 88.000 visitantes a la capital, con un valor añadido de 33 millones de euros.

El gasto medio por participante alcanzó los 250 euros en corredores nacionales y los 573 euros en internacionales, mientras que por cada euro invertido se obtuvo un retorno de 22,1 euros. Además cerca del 53% de los corredores procedían de fuera de Madrid, lo que refuerza su capacidad de atracción y su contribución a la actividad económica local.

"NO ES UNA CARRERA MÁS, ES MADRID"

Junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, y la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, Almeida ha participado en la presentación, en la que ha destacado que esta prueba "no es una carrera más, es Madrid", por el vínculo emocional que mantiene con la ciudadanía.

No ha olvidado su dimensión internacional y capacidad de proyección ya que se trata de "una de las grandes ventanas que tiene Madrid abierta al mundo" en un recorrido por "los rincones más bonitos y bellos de Madrid".