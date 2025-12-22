El 60649, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad, reparte 420.000 euros en Madrid, San Lorenzo y 'Sanse'

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60649, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido 420.000 euros en Madrid, San Lorenzo del Escorial y San Sebastián de los Reyes con siete series.

Concretamente en la capital han caído 300.000 euros en las administraciones de Carrera de San Jerónimo, 5; Bolívar, 5; el intercambiador de transportes de Moncloa,; Narváez, 13 y Carmen, 22.

El número fue cantado a las 10.40 horas en el tercer alambre de la cuarta tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.