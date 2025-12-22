El 77.715, tercer quinto premio del Sorteo de Navidad, llega a San Lorenzo con 780.000 euros

Dos niñas del Colegio de San Ildefonso, cantan el premio de la Lotería de Navidad, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La suerte ha llegado de nuevo al municipio madrileño de San Lorenzo de El Escorial con el tercer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, el número 77.715, donde han recaído 780.000 euros de trece series.

También se ha repartido en Madrid, en la calle Camino Viejo de Leganés, 143, con dos series. En concreto, han recaído en la Comunidad de Madrid un total de 924.000 euros con décimos repartidos también en otra administración de San Lorenzo de El Escorial, Leganés y Móstoles.

El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.