El 78.477, primer cuarto premio del Sorteo de Navidad, riega Getafe con 10 millones

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 78.477, agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie, ha regado el municipio madrileño de Getafe, con 50 series, con 10 millones de euros.

También ha llegado a San Lorenzo de El Escorial, con ocho series, además de recaer en la calle Narváez, número 13, de la capital, lo que hace una cantidad total de 11,8 millones de euros.

El número fue cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla. Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.