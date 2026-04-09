Abierto el plazo para solicitar la beca infantil plus del Ayuntamiento del curso 2026-2027

Archivo - Algunos juguetes de la nueva Escuela Infantil Municipal Las Golondrinas, a 6 de septiembre de 2023, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid estrena este mes de septiembre 18 infraestructuras educativas que prestarán servicio en el nuevo curso - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto el plazo para solicitar la beca infantil plus del curso 2026-2027 con el fin de apoyar a familias con menores de 0 a 3 años escolarizados en centros de titularidad privada, en la financiación de la matrícula, las mensualidades, el comedor y el horario ampliado.

Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 28 de abril para presentar las solicitudes mediante dos vías. En línea, a través de la sede electrónica, y de forma presencial en las oficinas del Registro, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La beca infantil plus se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029. A través de esta medida, el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad fomenta el acceso de los menores de 0 a 3 años a una educación temprana de calidad y favorece la conciliación de las familias.

En el curso 2026-2027 la ayuda está dotada con un presupuesto de 6,9 millones de euros, lo que supone un aumento del crédito de 1,8 millones de euros con respecto al curso anterior, con el objetivo de alcanzar un mayor número de beneficiarios.

La cuantía que se concede a las familias es de 118, 220 o 385 euros al mes, en función de sus ingresos. Para acceder a la beca, la renta mensual per cápita de la unidad familiar solicitante (el total de ingresos dividido entre el número de miembros) debe ser igual o inferior a 30.000 euros.

Al igual que en convocatorias precedentes, las ayudas son compatibles con las que pudieran otorgar otras administraciones públicas o privadas hasta cubrir el coste completo del servicio, según ha recordado el Ayuntamiento.

Así, el primer tramo establece una cuantía de 4.235 euros al año, a razón de 385 euros al mes entre septiembre de 2026 y julio de 2027, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita esté comprendida entre 0 y 10.420 euros.

El segundo tramo fija una ayuda de 2.420 euros al año, equivalente a 220 euros mensuales durante el mismo periodo, dirigida a familias con rentas per cápita de entre 10.420 y 17.020 euros.

Por su parte, el tercer tramo contempla una cuantía de 1.298 euros anual, a razón de 118 euros al mes entre septiembre de 2026 y julio de 2027, ambos inclusive, para familias cuya renta per cápita anual esté comprendida entre 17.020 y 30.000 euros.

REQUISITOS PARA PEDIR LA AYUDA

De conformidad con la convocatoria, las familias deben ser padre, madre, tutor/a o representante legal de un menor para cuya escolarización se solicita la ayuda, que haya nacido en los años 2024, 2025 o 2026 o cuyo nacimiento esté previsto antes del 1 de enero de 2027.

Asimismo, el menor debe estar matriculado o tenga reserva de plaza en el primer ciclo de Educación Infantil para el curso escolar 2026-2027 en un centro de titularidad privada del municipio de Madrid autorizado por la administración educativa para impartir dicho ciclo, siempre que no ocupe plaza sostenida total o parcialmente con fondos públicos, y la renta anual per cápita de la unidad familiar no supere los 30.000 euros.

Por otro lado, la madre, el padre, ambos conjuntamente, el tutor/a o el representante legal deben estar empadronados en el municipio de Madrid a fecha de publicación de la convocatoria y que haya mantenido este requisito de manera ininterrumpida durante al menos los dos años anteriores.

Entre los requisitos para acceder a la ayuda figuran no estar incursos en las causas de prohibición para acceder a la condición de beneficiario establecidas en la Ley General de Subvenciones, con las excepciones indicadas en la convocatoria, así como no tener pendientes de justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid o sus organismos públicos.

ADELANTO DEL PAGO

La beca infantil plus del curso 2026-2027 da continuidad a la mejora que el Ayuntamiento implementó el curso pasado. Por segundo año consecutivo, el abono de la ayuda se realizará cada dos meses y no tras la finalización del curso escolar.

Este pago adelantado evita que las familias tengan que anticipar la totalidad del coste que suponen la matrícula y las mensualidades del centro. Para que esto sea posible, el Ayuntamiento se apoyará de nuevo en una entidad colaboradora que se encargará de diferentes gestiones como la revisión de los documentos justificativos del gasto aportados por los beneficiarios y el abono de los importes ya justificados.

El Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 establecía que la convocatoria de la beca infantil del curso 2026-2027 estaría dotada con 6 millones de euros. Sin embargo, el Consistorio ha decidido ampliar el presupuesto hasta los 6,9 millones ante el aumento de la demanda registrada el curso pasado y con el objetivo de alcanzar un mayor número de beneficiarios. Estos 6,9 millones de euros eran el crédito previsto en el Plan para la beca infantil del curso 2027-2028, por lo que el Consistorio ha cumplido este compromiso con un año de antelación.

Desde que este equipo de Gobierno creara la beca infantil en el curso 2019-2020, su presupuesto se ha duplicado, pasando de los 3,3 millones de euros de la primera convocatoria a los 6,9 millones de euros actuales (un aumento del 109%).