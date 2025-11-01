El abono transporte en el móvil será una realidad en los próximos días

Archivo - Una persona valida su abono en los tornos de entrada al Metro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La llegada del abono transporte al móvil para todos los usuarios de Metro, Cercanías y autobuses en la Comunidad será una realidad en los próximos días, siempre que se cuente con un sistema operativo Android 9.0 o superior con NFC.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) puso en marcha una prueba piloto con 8.000 participantes para evaluar su funcionamiento y corregir posibles fallos y, una vez finalizada, está previsto que esta innovación tecnológica pueda ser una realidad para todos los usuarios del transporte público.

En este caso, será a través de la App Mi Tarjeta Transporte. El usuario tendrá que digitalizar la Tarjeta Transporte Público Personal (TTP Personal) a través de la aplicación e instalar la plataforma Google Wallet en su teléfono, donde esta quedará almacenada.

Una vez hecho esto, solo tendrá que acercar su dispositivo móvil al torno de acceso o a la validadora para poder viajar. En cualquier caso, la tarjeta física continuará en funcionamiento.

El CRTM ya ha impulsado en los últimos años la virtualización de los sistemas de acceso al transporte público con medidas como la herramienta lanzada en 2021 que permite realizar recargas de la tarjeta desde los teléfonos, sin necesidad de acudir a un punto de venta físico.

Más recientemente, en noviembre del año pasado presentó la versión online de la tarjeta multiviajes o no personal para viajar con billetes de diez viajes, el suplemento al aeropuerto o el billete turístico directamente desde el móvil.

También con la mirada puesta en el futuro, el CRTM ha lanzado un concurso de proyectos para seleccionar los mejores diseños para la implantación de un sistema de ticketing Account-Based (ABT), un sistema de acceso al transporte público que elimina los billetes físicos y gestiona los viajes y las tarifas en la nube, asociándolos a una cuenta de usuario digital.

La principal revolución de este sistema, que ya funciona con éxito en ciudades como Londres o Singapur, es el cobro de la tarifa más ventajosa para el usuario según los viajes realizados y la frecuencia. Con este sistema, los usuarios no tendrán que recargar sus tarjetas ni comprar títulos sencillos y el importe, además, se abonará una vez finalizado el trayecto o los trayectos.

Así, el sistema ABT almacena los datos del usuario en una cuenta digital centralizada o 'back office', a la que estará vinculado un 'token' identificativo o 'llave digital' para garantizar la seguridad y autenticidad de la identidad del pasajero.

Un nuevo sistema inteligente de pago en el transporte público que permitirá al usuario validar su viaje mediante distintos soportes como tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles o códigos QR. Asimismo, posibilitará a los madrileños acceder a datos de su trayecto, recibir notificaciones y gestionar los medios de pago asociados a la cuenta.

Así, para usar un sistema ABT, los pasajeros simplemente tienen que tener saldo en su cuenta y escanear un dispositivo seguro, que estará vinculado a esta cuenta para aplicar la tarifa. Esta se calculará de modo inteligente para que resulte más barata al viajero.

La tarifa se calcula automáticamente en función de una serie de factores, como el número de veces que se acerque el dispositivo al lector durante un período de tiempo, y siempre después del viaje. Se aplica, en todo caso, una "tarifa tope" o "la mejor tarifa" que el pasajero podría haber comprado de antemano.