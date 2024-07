Absuelto el expresidente de la Gremial del Taxi acusado de gastar más de 136.000 euros en viajes y comidas

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al expresidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid Miguel Ángel Leal de los delitos de los que le acusaba la Fiscalía de Madrid por presuntamente cargar a la asociación gastos "de índole personal" por importe 136.385 euros destinados a viajes, comidas u otros conceptos.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se le exonera de lo delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad contable y administración desleal.

El fiscal sostenía sin que se haya probado que "ninguna de las extracciones de dinero que realizó contaban con la justificación contable correspondiente "que acredite su inversión en el cumplimiento de fines estatutarios".

Ahora, el tribunal muestra sus dudas sobre la realidad de los hechos por los que se formula acusación y su cuantificación económica, ya que considera que no se ha practicado prueba de cargo "con suficiente consistencia para dar lugar a un pronunciamiento condenatorio".

"Ello obliga a que prevalezca la presunción de inocencia sobre la existencia de indicios y contraindicios que apuntan a una posible responsabilidad penal", señala la Sala, que agrega que "no ha resultado acreditado con la certeza necesaria que el acusado haya actuado de forma defraudatoria con ánimo apropiatorio de las cantidades que se consignan en el informe pericial".

Tampoco queda acreditado que su actuación haya generado "un perjuicio a la Asociación, que el perito lo circunscribe a que los gastos de la tarjeta que a su entender no responden a la actividad de la asociación, no serían gastos deducibles fiscalmente (no estarían afectos a la actividad de la Asociación y no existiría soporte documental ni aprobación previa), y conllevaría perjuicio de producirse una inspección fiscal, cuando ni siquiera consta que se haya incluido como crédito en el informe concursal".

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Según el escrito de acusación, Miguel Ángel Leal ostentó el cargo de presidente de la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid desde el 19 de octubre de 2015 hasta el 27 de noviembre de 2019 "gozando de una retribución mensual neta de 2.300 euros".

Entre sus atribuciones estaba la de derivarse para gastos en el ejercicio de sus funciones asignadas estatutariamente una tarjeta Business Oro de la que extrajo sucesivas cantidades de dinero en efectivo por valor de total de 76.130 euros, "con ánimo de ilícito enriquecimiento".

Las cantidades extraídas no llegaron a superar los 50.000 euros con las que realizaba gastos de índole personal como viajes comidas u otros conceptos.

En concreto gastó 25.137 euros en viajes y desplazamientos, 8.284 euros en restaurantes, 5.843 euros en otras compras, 4.806 euros en combustible, 4.438 euros en estanco, 4.164 euros en supermercados, 3.663 en compras en El Cortes Inglés, 2.128 euros en farmacia y 1.793 euros en plataformas.

En total, la cantidad por estos conceptos asciende a 60.255 euros "sin que ninguna de las extracciones o disposiciones cuente con justificación contable que acredite su inversión en el cumplimiento de fines estatutarios".

Estos cargos y gastos personales se prodigaron, según el fiscal, durante los más de cuatro años que estuvo como Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid por un importe total de 136.385 euros.