Absueltos cuatro agentes acusados de detener ilegalmente a un hijo y nuera del exministro Javier Sáenz de Cosculluela

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a cuatro agentes de la Policía Nacional que habían sido acusados de detener ilegalmente el 20 de marzo de 2021 al hijo y nuera de el exministro del PSOE Javier Sáenz de Cosculluela durante unos incidentes ocurridos en un bar del distrito de Retiro de la capital.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se exonera a los agentes, uno de ellos defendido por el letrado Juan Antonio Frago, de los delitos de detención ilegal y lesiones leves al no quedar enervada la presunción de inocencia.

Sin embargo, el tribunal condena a uno de los familiares del exministro a dos meses de prisión, sustituidos por cuatro meses de multa, por un delito de resistencia menos grave con la atenuante muy cualificada de arrebato.

"Respecto al resto de delitos objeto de enjuiciamiento al no haberse enervado con la prueba practicada el principio de presunción de inocencia, procede dictar sentencia absolutoria considerando que no se han acreditado los delitos que se atribuían a cada uno de los acusados", señala el fallo.

INCIDENTES CON UNA REYERTA

Los hechos se produjeron la noche del 20 de marzo de 2021, sobre las 23.30 horas, cuando dos policías nacionales acudieron a las inmediaciones del local Ratón Vaquero tras un aviso por una reyerta.

Cuando llegaron, encontraron a tres personas muy nerviosas y alteradas porque acababan de ser agredidos por un grupo de personas no identificadas que había huido antes de que la policía llegara.

Durante la intervención policial, el condenado se revolvió contra los agentes, generando un forcejeo en el que dos policías resultaron con lesiones leves.

La sentencia recoge que uno de los agentes declaró que A. M. Z. B. L., también acusada, le manifestó en comisaría que "mi suegro es ministro... y te va a hacer la vida imposible".