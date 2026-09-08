Activado el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36ºC este martes en la región

Archivo - Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este lunes, 6 de julio, el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temp - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes por la tarde el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid ante la previsión de que los termómetros alcancen los 36ºC, especialmente en la mitad sur de la región.

En concreto, el aviso estará activo desde las 13 y hasta las 21 horas. La previsión apunta a temperaturas de hasta 36ºC en el área Metropolitana y Henares, así como en la zona Sur, Vegas y Oeste; mientras que en la Sierra se esperan unos 34ºC de máxima.

En este contexto, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha informado de que gran parte de la región se encuentra de nuevo en riesgo extremo de incendio forestal, a excepción del núcleo de la Comunidad de Madrid (bajo).

La previsión meteorológica para este martes sitúa los termómetros entre los 23ºC y los 35ºC en Madrid; los 21ºC y 37ºC en Alcalá de Henares; los 22ºC y los 38ºC en Aranjuez; los 18ºC y los 35ºC en Collado Villalba; los 22ºC y los 36ºC en Getafe; y los 21ºC y los 36ºC en Navalcarnero.