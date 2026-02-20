La actuación del Ayuntamiento en el 'scalextric' de Vallecas mejorará la movilidad pero no contempla su desmantelamiento

El conocido 'scalextric' de Puente de Vallecas, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha detallado este viernes que la actuación avanzada esta semana por el Ayuntamiento para acabar con el "efecto frontera" del 'scalextric' de Puente de Vallecas incluirá una mejora de la movilidad peatonal y una reorganización de las dársenas de autobús pero no el desmantelamiento de la infraestructura.

Así lo ha trasladado el delegado desde la Oficina de Asesoramiento de Vivienda (SAV Madrid) después de que la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, avanzase durante la comisión del ramo de que se está trabajando en un proyecto "novedoso" para transformar este entorno.

Carabante ha asegurado que las dos Áreas están colaborando de cara a "reordenar" todo el entorno "sin llevar al desmantelamiento" del 'scalextric' que, según el delegado, "es una obra muy complicada desde el punto de vista técnico", aunque ha reconocido que la estructura de la M-30 supone una "complicación" para la movilidad y provoca "inseguridad".

"Estamos trabajando con el Área de Obras para definir definitivamente ese proyecto, que tiene que conciliar la movilidad peatonal, la mejora del espacio público y también la movilidad del transporte público a través de la redefinición de todas las cabeceras de la EMT", ha afirmado.

Fuentes del área de García Romero, que espera que el proyecto "pueda ser presentado antes de verano", han trasladado a Europa Press que se ha creado un grupo de trabajo constituido por las Áreas de Obras y Equipamiento y Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, los distritos de Retiro y Puente de Vallecas, la EMT y Madrid Calle 30.