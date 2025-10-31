La acusación particular solicita el ingreso inmediato en prisión del presunto pederasta de Serranillos

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la acusación particular ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid el ingreso inmediato en prisión provisional del presunto pederasta de Serranillos del Valle por el "altísimo" riesgo de fuga tras celebrarse el juicio por presuntamente violar de forma continuada a las nietas de su pareja desde finales de 2020 hasta el 15 agosto de 2022.

La vista oral quedó el pasado miércoles vista para la sentencia con los alegatos finales de las partes. En su declaración, el conocido como el Pelicot español manifestó que "nunca" tocó a las niñas y que "jamás" las drogó a pesar de un audio en el que admitía ante su mujer los abusos sexuales y reconocía que estaba "obsesionado" con una de las menores.

La fiscal mantuvo su solicitud de pena de 70 de prisión por tres delitos de abuso sexual, coacciones, exhibicionismo y abuso sexual a menor de 16 años.

Por su parte, el letrado de la acusación particular, el abogado Alberto Martín, elevó la petición de 72 años de prisión que pedía inicialmente a casi cien al introducir una agravante de alevosía, que se suma a las de parentesco, abuso de confianza y abuso de superioridad.

Tras el juicio, el letrado ha solicitado el ingreso inmediato en prisión de Antonio ante el elevado riesgo de fuga y la gravedad de los delitos, que acarrean muchos años de cárcel. El acusado estuvo dos años en prisión provisional, pero ninguna parte solicitó --la fiscal y el anterior letrado de las víctimas,-- su prórroga y quedó en libertad bajo fianza.

PRUEBA PRECONSTITUIDA

La Sala mostró el pasado lunes, fecha en la que arrancó el juicio, las grabaciones de la prueba preconstituida realizada en los juzgados a las niñas, quienes relatan que las violaciones se producían a diario y que les obligaba a tomar zumos rosas que "sabían fatal".

Las niñas narraron que en ocasiones las disfrazaban de conejo o de enfermeras y que las suministraba pastillas blancas que hacían que luego no se acordaran de nada.

Según el fiscal, el procesado A. A. V., desde finales de 2020 hasta el 15 agosto de 2022, procedió a realizar actos de carácter sexual sobre tres menores, nietas de su entonces pareja.

Así, habría cometido diferentes actos de contenido sexual consistentes en besos, tocamientos de los senos y partes íntimas de las menores, introducción de sus dedos en la vagina, así como masturbación delante de las mismas.

Los hechos se cometieron en la piscina de su domicilio en Serranillos del Valle, y en la vivienda. De igual modo, los tocamientos tuvieron lugar en el parque del Skatepark. Según el fiscal, las dispensaba fluidos como zumos que contenían drogas tóxicas con la finalidad de abolir cualquier acto de voluntad y de que ninguna de ellas pudiera recordar las actuaciones.

Así, las amenazaba con que "le haría lo mismo a sus hermanas pequeñas, y les decía con que los muñecos aparecerían debajo de sus camas y con matarlas, lo que les infundía un gran temor".