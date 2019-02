Los acusados por los altercados del 15M llegan a un acuerdo por el que sustituyen penas de prisión por multas de 180€

Actualizado 11/02/2019 14:29:01 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los acusados por los altercados que se produjeron entre manifestantes y Policía el 15 de mayo de 2011 han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que sustituyen penas de prisión por delitos como resistencia a la autoridad y desorden público por multas de 180 euros.

Así lo ha confirmado la Fiscalía de Madrid en un comunicado, donde precisa que en la vista oral que ha tenido lugar en el Juzgado de lo Penal número 30 ha alcanzado un acuerdo de conformidad con trece de los quince acusados.

Cada uno de ellos ha sido llamado a mostrar su conformidad con los diversos acuerdos a los que había llegado la fiscal con cada una de las defensas, una conformidad que solo implica el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados "formalmente", ha detallado el abogado Jaime Sanz de Bremond, quien ha asegurado que "algunos hubieran preferido entrar en juicio y ver demostrada su inocencia pero han preferido por el bien común llegar a ese acuerdo general de la acusación pública con todas las defensas".

A pesar de la generalidad del acuerdo, cada caso individualmente era distinto ya que los acusados no se enfrentaban al mismo número de delitos. Cada uno de ellos estaba acusado por uno o varios delitos de atentado y resistencia contra la autoridad, desórdenes públicos, lesiones y daños, tal y como ha indicado Sanz de Bremond, para señalar que "todos ellos han sido condenados a penas que aunque fueran privativas de libertad se han sustituido por penas de multa, con la mínima cuota diaria establecida en el Código Civil (2 euros al día).

En concreto, según ha informado la Fiscalía de Madrid, han sido condenados por los delitos de desórdenes públicos, daños y resistencia a la autoridad.

Así, todos ellos han sido condenados a penas de un mes y quince días de prisión con inhabilitación para el ejercicio del derecho de

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por uno o dos delitos, aunque dichas penas deberán ser sustituidas por tres meses de multa a razón de una cuota diaria de 2 euros.

Aparte, uno tendrá que indemnizar a dos establecimientos comerciales con cifras que suman 3.639 euros en concepto de responsabilidad civil.

Otro de los abogados, José Luis León, ha subrayado que las penas de un mes y quince días de prisión por los delitos de resistencia y desórdenes públicos se quedarán en multas de 180 euros, la mínima que se puede imponer, y ha explicado que esto ha sido posible gracias al reconocimiento de una atenuante "muy cualificada" por dilación del procedimiento, debido a que los hechos que se juzgan son del año 2011.

"Jurídicamente, es un éxito", ha afirmado León, para señalar luego que los clientes no tendrán que pasar por semanas de juicio, tal y como estaba programado, sino que "hoy se soluciona todo". "Ellos personalmente no están muy contentos porque les han condenado por algo que no han hecho", ha agregado.

Según León, no se tenía que haber condenado a nadie por estos hechos "porque estaban provocados por la misma Policía".

La Fiscalía de Madrid había solicitado penas de entre 18 meses y seis años de prisión para un total de 15 jóvenes. La suma total de las penas solicitadas alcanzaba los 74 años de cárcel.