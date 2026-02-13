Adif coloca el cerramiento provisional en la zona del muro derruido junto a C-5 en Fuenlabrada

Cerramiento provisional en la zona del muro derruido junto a C-5 - ADIF

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Adif ha instalado este viernes un cerramiento provisional en la zona donde se registró un desprendimiento parcial de un muro en Fuenlabrada junto a las vías de la línea C-5 de la red de Cercanías y ha iniciado la excavación para el definitivo, que será de hormigón y vallado metálico, han informado a Europa Press fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.

Desde el pasado sábado, personal de Adif está trabajando en la zona donde se ha producido el desprendimiento parcial de un muro que cierra la infraestructura ferroviaria respecto al núcleo urbano, cerca de la estación de Cercanías de La Serna.

Un derrumbe que, según han apuntado, se ha producido debido a las intensas y continuadas lluvias, y que no ha afectado a la circulación ferroviaria. En cualquier caso, según han explicado desde Adif, el muro ha sido sometido a vigilancia.

De momento, ha colocado un cerramiento provisional y ha iniciado la excavación necesaria para meter el cerramiento definitivo a lo largo de 160 metros, han apuntado desde Adif.

PP EXIGIÓ ACTUACIONES

El PP de Fuenlabrada alertó este miércoles del derrumbe de este muro, en una zona próxima a viviendas y paso habitual de trenes, y exigió "actuaciones inmediatas" ante lo que calificó como una "situación de riesgo evidente".

Según las imágenes difundidas por los 'populares', el terreno presenta inestabilidad, lo que habría propiciado la caída del muro "a escasos metros de la vía".

La presidenta del PP de Fuenlabrada, Ana Millán, subrayó que "cuando se trata de infraestructuras y de seguridad no caben excusas ni silencios", por lo que reclamó "una evaluación técnica urgente y la reparación inmediata del muro".

Los 'populares' señalaron que el Ayuntamiento fuenlabreño "no puede seguir mirando hacia otro lado mientras las infraestructuras se deterioran", en base al acuerdo plenario rubricado por los Grupos para reclamar medidas de mejora en la C-5.

En el último Pleno municipal se debatió una moción a propuesta del PP en la que se proponía un plan de choque para la C-5, una de las que más incidencias registran en Madrid con 217 el pasado año.