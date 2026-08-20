Adif inicia este jueves trabajos nocturnos de mantenimiento en la infraestructura de la estación de Delicias

Adif aborda trabajos de mantenimiento en la infraestructura en la estación de Delicias. - ADIF

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif inicia la noche de este jueves trabajos nocturnos de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en la estación de Delicias, que forma parte de la línea C-10 del núcleo de Cercanías de Madrid.

En concreto, los trabajos se realizan en horario nocturno --entre las 00.30 y las 4.30 horas-- sin interferir en el servicio ferroviario y durante el período de una semana, según ha señalado Adif en un comunicado.

Las actuaciones que se llevarán a cabo, realizadas con maquinaria de obra y maquinaria manual, consisten en la sustitución de las placas de sujeción de las traviesas, con el fin de reforzar la fiabilidad de la infraestructura.

El gestor de infraestructuras ferroviarias ha lamentado las molestias que estas labores puedan ocasionar a los vecinos y ha agradecido su comprensión.

Los trabajos forman parte del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Vía, con una dotación de más de 28 millones de euros en la zona centro en 2026. Además, estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 que tiene entre sus metas "el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad".