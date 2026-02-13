Aemet activa el aviso naranja por viento este sábado en la Sierra de Madrid

Archivo - Solsticio de invierno en Pico de La Maliciosa, a 21 de diciembre de 2025, en Sierra de Guadarrama, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por viento este sábado en la zona de la Sierra de Madrid.

En concreto, se prevén rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora desde las 6 horas de este sábado.

A través de las redes sociales, la Delegación del Gobierno en Madrid ha pedido consultar fuentes oficiales y extremar las precauciones.