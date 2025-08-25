La Aemet activa este martes el aviso amarillo por calor en Sur, Vegas y Oeste, con máximas de hasta 36ºC

Archivo - Una persona usa un paraguas para protegerse del sol - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa este martes el aviso amarillo por calor en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, con temperaturas máximas de hasta 36ºC.

El aviso por calor permanecerá vigente desde las 13.00 horas hasta las 21.00 horas en esta zona, según la previsión de la Aemet, que apunta también a posibles lluvias en la Sierra, aunque en este caso sin aviso activo.

En cuanto a los cielos, amanecerán despejados y con algo más de nubosidad a medida que avance la jornada. Las mínimas sufrirán descenso en el sureste y el viento soplará flojo de forma generalizada, excepto en las zonas con precipitaciones donde las rachas serán más intensas.

Los termómetros oscilarán entre los 22ºC y los 36ºC en Madrid; los 19ºC y 36ºC en Alcalá de Henares; los 20ºC y los 37ºC en Aranjuez; 19ºC y los 34ºC en Collado Villalba; los 20ºC y los 36ºC en Getafe y 23ºC y los 36ºC en Navalcarnero.