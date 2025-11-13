La Aemet emite aviso amarillo por lluvias y rachas de viento esta tarde en la Sierra de Madrid

Archivo - Una persona camina por el centro de la capital en una jornada marcada por las lluvias y la bajada de temperaturas, en Madrid, (España), a 2 de octubre de 2020. Esto se debe a la llegada de la borrasca atlántica Alex que se profundiza desde ayer - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este jueves de la activación del aviso amarillo por precipitaciones y fuertes rachas de viento a lo largo de esta tarde en la zona de la Sierra de Madrid.

En concreto, el adverso por lluvias estará activo desde mediodía hasta las 23.59 horas de este jueves en la Sierra, donde se podrían llegar a alcanzar los 40 milímetros de precipitaciones, con umbrales en zonas altas.

Por su parte, el aviso por rachas de viento comenzará a partir de las 18 horas y permanecerá activo también hasta medianoche ante la previsión de que se registren corrientes de componente sur y hasta 80 kilómetros por hora.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), por su parte, ha trasladado esta información a los ayuntamientos y organismos oficiales de la región, según han trasladado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.