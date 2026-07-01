Las aerolíneas que operan en Barajas programan 3.726 vuelos en el primer fin de semana de julio, un 6,48% más

Archivo - Archivo.- Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las aerolíneas que operan en Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han programado 3.726 vuelos durante el primer fin de semana de julio, un 6,48% más con respecto a la festividad el año pasado, según han informado a Europa Press fuentes de Aena.

En concreto, desde viernes día 3 de julio hasta el domingo día 5 hay previstos 227 vuelos más desde el aeródromo madrileño que en el primer fin de semana de julio de 2025, cuando fueron 3.499 los vuelos programados entre el viernes 4 y el domingo 6.

El día con mayor número de vuelos previstos operados desde el aeropuerto madrileño, con un total de 1.260, será el viernes, por delante del domingo, con 1.257 movimientos programados. Por su lado, el sábado será el día de menor actividad, con un total de 1.209 operaciones previstas.

La programación de vuelos está sujeta a los cambios que puedan producirse en la operativa de las diferentes compañías aéreas en función de las diferentes situaciones que se presenten.