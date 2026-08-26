Aficionados del Rayo marcharán el 5 de septiembre para reclamar un estadio "digno" y pedir la salida de Martín Presa

Grafitti frente al Estadio de Vallecas, a 29 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aficionados del Rayo Vallecano se manifestarán el próximo 5 de septiembre por las calles de Vallecas para reclamar unas condiciones "dignas" para el estadio y pedir la salida del presidente del club, Raúl Martín Presa, bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será'.

La movilización ha sido convocada por la Plataforma ADRV, que ha citado a los seguidores a las 16.45 horas en la Fuente de la Asamblea, junto a la Asamblea de Madrid, desde donde partirá una marcha que finalizará en el Estadio de Vallecas.

"Defender nuestro estadio, luchar para que tenga unas condiciones dignas. Que se marche la persona que ha estado jugando durante años con nosotros y que sigue maltratando a nuestro equipo", ha señalado la plataforma en la red social 'X'.

La protesta tendrá lugar el mismo día en el que está programado el encuentro de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Racing de Santander, fijado para las 18.30 horas.

Por su parte, la Federación de Peñas del Rayo Vallecano también ha difundido la convocatoria y ha llamado a los seguidores a mostrar su descontento con la gestión de Martín Presa. "Es el momento de manifestar todo ese hartazgo y demostrar que queremos recuperar nuestro Rayo", ha señalado la Federación.

En este sentido, reivindica recuperar un club "fiel a sus valores de respeto al aficionado, a la cantera y al femenino" y cierra su llamamiento con la consigna 'El Rayismo unido vencerá'.

EL PRIMER PARTIDO COMO LOCAL LO JUGÓ EN BUTARQUE

La manifestación supone un nuevo paso en las movilizaciones de los colectivos rayistas durante las últimas semanas por la situación del Estadio de Vallecas y sus críticas a la gestión de la actual directiva.

La Federación de Peñas ya anunció antes del primer partido como local de la temporada que sus integrantes no acudirían a Butarque ni a ningún otro estadio fuera de Vallecas y exigió al club la devolución de la parte proporcional del abono correspondiente a los encuentros que no se disputasen en su campo.

Así las cosas, el Rayo tuvo que jugar el pasado 20 de agosto su encuentro ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés. El conjunto franjirrojo había solicitado a LaLiga el aplazamiento después de que la Comunidad de Madrid rechazara levantar la suspensión cautelar de la concesión, pero la patronal desestimó la petición al entender que no concurría una causa reglamentaria de fuerza mayor que impidiera disputar el encuentro.

El partido terminó con empate a uno, con Sergio Camello adelantando al Rayo y Mariano Díaz igualando para el conjunto vitoriano en los minutos finales.

EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN Y PROBLEMAS DE SEGURIDAD

El conflicto en torno al estadio se inició a finales de julio, cuando la Comunidad de Madrid dictó una orden para iniciar la extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo y acordó, como medida cautelar, su suspensión inmediata después de que una auditoría detectara "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento.

El informe apuntó a problemas relacionados con la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general del recinto. El Gobierno regional justificó la suspensión cautelar en la necesidad de recuperar el control efectivo de las instalaciones y realizar las comprobaciones y actuaciones necesarias.

Un día después de anunciar la medida, la Comunidad denunció al Rayo ante la Policía Nacional después de que técnicos y operarios enviados por el Ejecutivo autonómico no pudieran acceder al estadio para comenzar las intervenciones urgentes. El personal volvió a intentarlo al día siguiente, de nuevo sin éxito.

Finalmente, tras una reunión entre el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, y Martín Presa, los técnicos de la Comunidad pudieron finalmente acceder a las instalaciones para realizar las comprobaciones correspondientes.

El Rayo trató posteriormente de conseguir el levantamiento de la suspensión cautelar para poder comenzar la temporada en su campo, pero el Ejecutivo autonómico mantuvo la medida, lo que acabó llevando al equipo a disputar ante el Alavés su primer encuentro como local en Butarque.

Desde entonces, la Consejería capitaneada por Mariano De Paco mantiene actualmente que el Rayo no podrá volver a jugar en Vallecas hasta que una nueva auditoría certifique que el recinto es "100% seguro".