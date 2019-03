Aguado afea a Gabilondo que haya defendido "freír impuestos a los madrileños" y "no rebatido" a Sánchez sobre Cataluña

Publicado 30/03/2019 13:30:16 CET

MADRID, 30 Mar.

El candidato de Ciudadanos (Cs) a la Presidencia regional, Ignacio Aguado, ha reprochado este sábado al candidato regional socialista, Ángel Gabilondo, que en la última legislatura en la Asamblea de Madrid haya defendido "freír impuestos a los madrileños" y "no haya rebatido" al líder de su partido, Pedro Sánchez, sobre su política en Cataluña.

El también portavoz de Cs en el Parlamento regional ha señalado que "nunca ha escuchado a Gabilondo llevar la contraria a Sánchez ni rebatirle sus tesis, ni levantar la mano y pedirle explicaciones cuando por ejemplo se inundan los espacios públicos con lazos amarillos en Cataluña o cuando se levantó el control financiero a la Generalitat".

"Tampoco le vi pedir explicaciones cuando se purgó al abogado del Estado que pedía que se incluyera el delito de rebelión contra los juzgados por el 'procés'. Precisamente porque nunca ha levantado la mano ni contradicho a su jefe de filas sigue ahí. Porque los que sí han protestado están fuera, están purgados. Ahí está la corriente susanista, expulsada de las instituciones. Ahí está personas de la relevancia de Soraya Rodríguez, Celestino Corbacho o Joan Mesquida, que fue director de la Guardia CIvil, que se han ido", ha apuntado.

Aguado ha insistido en que no quiere que en la Comunidad de Madrid y en su sede de la Puerta del Sol "haya un presidente o un Gobierno regional que apoye las tesis de Sánchez, que tienda la mano al separatismo o que le ceda espacios públicos como ha hecho Carmena".

"Y no quiero un gobierno que fría impuestos a los madrileños, que es lo que ha llevado defendiendo Gabilondo en los últimos cuatro años. Quiere recuperar los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Quiere, en definitiva, hacer lo único que saben las políticas de izquierda, que es subir impuestos, freír a la clase media y trabajadora de España y de la Comunidad y desde luego a nosotros nos va a tener en contra. Si de Ciudadanos depende, Gabilondo no se sentará en la Puerta del Sol y el PSOE no gobernará la Comunidad de Madrid", ha zanjado.

El líder regional de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones en Villanueva del Pardillo, una nueva cita de 'De Tapas con Aguado', una iniciativa que a su juicio está siendo un "éxito" y que pretende acercar su programa a la calle y que les vecinos les pregunten cualquier cosa o sugerir ideas y propuestas.

Allí ha querido felicitar al alcalde, Luis Sosa, de Cs, por la "fantástica labor" que ha hecho en el Consistorio en esta legislatura. "Se encontró con un Ayuntamiento intervenido, endeudado como consecuencia de los últimos gobiernos municipales y en tan solo cuatro años ha conseguido sacar al municipio del plan de ajuste, ha reducido en más de 10 millones de euros la deuda y además ha conseguido inversiones como la ampliación del polideportivo o construcción de un nuevo campo de fútbol".

"Con una situación prácticamente en quiebra, es un fiel ejemplo de política útil y lo que queremos que sea la política útil a partir del 26 de mayo. Felicitación desde el partido también porque ha sido aprobada su lista y seguirá siendo el alcalde si los vecinos quieren. Eso es un reconocimiento a un trabajo, a una forma de ser, a una actitud, a una búsqueda permanente del consenso y a unos logros que se ven en la calle y que se van a ver más en los próximos meses", ha transmitido al regidor de Villanueva del Pardillo.