Aguado afirma sobre la 'vuelta al cole' que "no contempla otra opción" que no sea presencial

Tacha la huelga de "injusta e insolidaria" con las familias madrileñas y con los alumnos.

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha remarcado este jueves sobre la 'vuelta al cole' que "no contempla otra opción" que no sea presencial, a pesar de que la apertura de los colegios "puede suponer que haya nuevos contagios", pero que permanezcan cerrados "puede suponer un mal todavía mayor".

"Trabajamos y llevamos trabajando cuatro meses para que la vuelta sea presencial y, de hecho, todo lo que se está haciendo es en esa línea", ha sostenido Aguado en declaraciones a los medios tras asistir a la inauguración del proceso de peatonalización de la Puerta del Sol.

En este sentido, ha deslizado que es "partidario" de esa vuelta a las aulas, "no únicamente desde el punto de vista educativo", sino también desde el punto de visto de "conciliación de las familias". "Hay miles de padres preocupados acerca de qué va a pasar a partir del 4 de septiembre cuando empieza la Educación Infantil", ha lamentado.

En esta clave, ha señalado que hay padres que "no tienen otra alternativa" que no sea que sus hijos vayan al colegio y que, en el caso de que no se vuelva a las aulas, esto va a suponer un "varapalo" económico porque se "condenaría a miles de padres a que tengan que dejar su trabajo para poder cuidar de sus hijos".

No obstante, ha reconocido que se trata de "un desafío sin precedentes en la historia de la Comunidad de Madrid", pero ha insistido en que se "lleva trabajando en este escenario muchos meses" y que, por ello, "hay que dar una oportunidad de que esos colegios abran, de intentar hacer las cosas bien".

"Antes de tirar la toalla e impedir la vuelta al cole presencial, yo defiendo que se vuelva de forma presencial y también defiendo la seguridad tomando medidas de forma coordinada con el Gobierno de España"

Así, ha señalado que "es una decisión que se debatirá" y ha recordado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presentará el próximo martes, junto con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, los detalles del inicio escolar que, ha avanzado, "se están terminando de perfilar".

ESPERA QUE SINDICATOS "RECTIFIQUEN"

Sobre las jornadas de huelga que han convocado los sindicatos en la Comunidad de Madrid ante la "inacción" del Ejecutivo regional de cara a la vuelta al colegio, ha señalado que "espera que rectifiquen" porque, a su juicio, "no estamos en momentos de hacer huelgas".

"Sinceramente, estamos en momento de arrimar el hombro", ha recalcado. Además, también ha reprochado a los convocantes que la Comunidad de Madrid "fue la primera región que definió los cuatro escenarios que se podían poner en marcha".

"Yo creo que esta convocatoria es injusta e insolidaria con las familias madrileñas y con los alumnos. Espero que rectifiquen los sindicatos, que esperen al menos al escuchar el plan que se va a presentar y el detalle fino de la propuesta", ha zanjado.