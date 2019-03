Aguado asegura que si es presidente de la Comunidad pondrá en marcha la figura de defensor del denunciante de corrupción

Publicado 19/03/2019 15:07:29 CET

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y el candidato de este partido a la Comunidad, Ignacio Aguado, ha hecho este martes un balance de las leyes que no se han aprobado en esta legislatura, sobre todo en materia de regeneración, por lo que ha asegurado que si logra alzarse con la Presidencia pondrá en marcha "la figura del defensor de denunciante de corrupción".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Aguado ha lamentado todas las normativas que no han podido salir adelante en esta Legislatura como no poner en marcha la figura del defensor de los denunciantes de corrupción política en la Comunidad "como consecuencia de la pinza PP-PSOE".

"Se hubieran evitado casos como la Púnica o la Gürtel. Aún así les adelanto que si soy presidente sea por Ley o por decreto habrá una figura de defensor de denunciante de corrupción y los funcionarios tendrán un referente en la administración para si detecta cualquier irregularidad la diga de forma confidencial", ha sostenido.

Además, ha lamentado que no se haya aprobado la limitación de mandatos y que no se haya conseguido que "no se pueda ser alcalde y diputado al mismo tiempo y la eliminación de aforamientos".

"Nos hemos encontrado con el muro del bipartidismo que no estaban de acuerdo con reformas exprés sobre los diputados aforados. Somos privilegiados porque no tenemos que someternos a los mismos tribunales que el resto de madrileños y creo que es un privilegio obsoleto que nos comprometemos a acabar con él en la próxima legislatura si tenemos el apoyo suficiente", ha aseverado.