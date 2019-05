Aguado abrirá el Metro 24 horas los fines de semana si llega a ser presidente

Actualizado 09/05/2019 11:39:47 CET

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este jueves que si llega a ser presidente del Gobierno regional tras el próximo 26 de mayo abrirá el Metro 24 horas los fines de semana.

Así lo ha indicado Aguado en un desayuno organizado por Europa Press, donde ha señalado que quieren que el Metro sea "más dinámico" y responda a las "necesidades y aspiraciones" de una población "dinámica", como es la de Madrid.

Es una medida, ha dicho, orientada sobre todo a garantizar el "ocio nocturno", porque, como ha señalado, no quiere ver más a jóvenes a las 5 de la mañana esperando en las aceras al transporte público o a sus familias preocupadas por si se suben en un coche de un desconocido. "No quiero ver eso y merece la pena hacer un esfuerzo y garantizarlo", ha subrayado.

Según ha explicado, los costes operativos rondarían unos 60 millones de euros, más un incremento de seguridad, que supondría unos 3 millones de euros más, por lo que calcula que esta medida supondría unos 60-65 millones de euros.

"Es un esfuerzo que haríamos todos porque lo pagaríamos con nuestros impuestos pero merece la pena que nuestros hijos lleguen seguros a casa y el Metro vuelva a volar", ha destacado Aguado, quien insiste en que no se puede tener una Comunidad "libre y dinámica con los transportes parados". "La Comunidad está viva las 24 horas al día", ha recordado.

Y es que Aguado ha lamentado que antes el Metro volaba pero "poco a poco se le han ido cayendo las alas y no vuela". "Se ha convertido en un lugar donde en vez de esperar tres minutos, ahora pasan cada seis o cada nueve o la gente va como sardinas en lata", ha lamentado Aguado, quien ha recordado que antes era "la joya de la corona" y ahora ha dejado de serlo.

Por eso, además de abrir los fines de semana todo el día, Aguado también se compromete, como ya anunció ayer, a ampliar la línea 3 de Metro, desde la estación de Villaverde, para conectarlo con Metrosur, hasta la estación de Los Espartales (Getafe) de modo que éste último tenga una segunda conexión con la red en la capital --ahora sólo tiene Puerta del Sur con la línea 10--.

Aguado también se ha referido al Cercanías, asegurando que "cogerlo se ha convertido en una lotería". Por eso, ha reiterado su propuesta de que si gobierna, durante los cien primeros días, exigirá a Renfe un compromiso de puntualidad con el fin de que si no cumple, devuelva el coste del billete. "No puede ser que siempre paguen los mismos el pato", se ha quejado, para preguntarse por qué en Suiza sí se pueden cumplir los horarios y en Madrid no.

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad también se ha referido a Madrid Central para criticar a la alcaldesa, Manuela Carmena, que decidió "cortar el acceso al centro" sin hablar "con la Comunidad, los vecinos y los comerciantes" e invitó a todos a "buscarse la vida".

"Lamentablemente y aunque nos gustaría, no todos podemos movernos en patinete", ha lanzado.

También se ha referido a la colocación de los semáforos de la A-5 que, según ha asegurado, ha provocado que los ciudadanos que vienen de Móstoles o Navalcarnero tarden ahora 10 o 15 minutos más en llegar. "Me gustaría conocer al genio que se le ocurrió esa medida, con todo el respeto, en una carretera que ya está atascada", ha apuntado.

En materia de Transportes, el candidato de Ciudadanos, además, se ha detenido en hablar de aparcamientos disuasorios y ha aprovechado para criticar que ni el Consistorio de la capital ni la Comunidad de Madrid han hecho "las cosas bien".

Aguado apuesta por que estos aparcamientos estén "bien perimetrados, asfaltados, vigilados 24 horas y tengan un uso vinculado al transporte público". "Hoy por hoy sales de casa a las 7 de la mañana y no sabes si el parking disuasorio al que vas va a estar lleno o no. Habrá que apostar por la innovación", ha deslizado.