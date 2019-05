Aguado se compromete a eliminar los aforamientos en la Comunidad en los primeros cien días de gobierno

Actualizado 13/05/2019 14:40:20 CET

Llama "jarrón chino" a Gabilondo porque "no se atreve a bajar al barro"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha comprometido este lunes, si logra ser presidente, a eliminar los aforamientos en la Comunidad de Madrid en los primeros cien días de gobierno a través de una reforma del Estatuto de Autonomía.

Así lo ha anunciado en un acto celebrado a favor de la regeneración celebrado en el Centro de Ocio y Deportes del Canal de Isabel II, junto con el candidato de Cs a la Asamblea César Zafra, y la candidata de Cs al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa.

"Os anuncio que si soy presidente de la Comunidad en los cien primeros días de gobierno voy a llevar a la Asamblea una reforma del Estatuto de Autonomía donde se eliminen los aforamientos de una santa vez en la Comunidad y que no haya políticos de primera ni ciudadanos de segunda, sino ciudadanos libres e iguales", ha lanzado.

De esta forma, serán los "partidos de siempre" los que se retraten porque ya es hora de acabar con los aforamientos, es de "sentido común" y "no hay que trasladar esa imagen de que los políticos somos seres extraterrestres".

En este punto, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia ha recordado que se afilió al partido 'naranja' hace cinco años porque "estaba hasta el gorro de la corrupción del PP y de PSOE", llevándose el dinero en "mordidas, chanchullos y cortijos que habían diseñado para ellos".

Además de esta medida que viene reclamado Ciudadanos a lo largo de esta Legislatura, ha asegurado que pondrá en marcha la creación de la figura del defensor del denunciante de corrupción, algo "a lo que han votado en contra PP y PSOE" por mucho que Gabilondo "se ponga estupendo" hablando de que quiere una sociedad más justa".

"ES UN JARRÓN CHINO", DICE AGUADO DE GABILONDO

"Hablar desde un púlpito es la política de aula magna, pero no atreverse a bajar al barro y defender la comisión de investigación o no eliminar aforamientos ni a crear el defensor de denunciante de corrupción es como ser un jarrón chino", le ha lanzado a su rival socialista.

Y es que, para Aguado la política y la gestión de lo público no puede ser entendida como un "cortijo", no puede ser "chapuza tras chapuza y mordida tras mordida". "Quiero una Comunidad que sea líder en Europa y construir una región que sea referente en Europa y que no nos miren con sospecha, sino con admiración de que somos gente libre, ambiciosa e inconformista para llegar a ser de las regiones más prósperas de Europa", ha reivindicado.

Durante su intervención Aguado también ha trasladado su agradecimiento a la Guardia Civil que lleva "175 años defendiendo" los derechos y las libertades", por lo que se ha comprometido a que en España no haya impunidad en su trato a pesar de los recortes que les han propiciado algunos partidos y que algunos partidos les hayan querido "ningunear".

Por su parte, el 'número dos' de Aguado, César Zafra, ha defendido que el Canal es una de las empresas de la Comunidad con "mejores profesionales, con mayor prestigio en Europa", pese a que en la Comunidad "han pasado cosas terribles y bochornosas" porque los expresidentes regionales del PP Ignacio González, Esperanza Aguirre y el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados "hicieron lo que les dio la gana con el patrimonio de todos".

"La única forma de que el gobierno de la Comunidad tenga un gobierno limpio y que no se vuelva a ver metido en las tramas de corrupción del PP, es Ciudadanos, que quiere que la Comunidad sea la región puntera en Europa", ha aseverado.

Por último, Maite Pagazaurtundúa ha señalado que "la corrupción no es un cáncer inevitable", sino que es la consecuencia inmediata del descontrol y del poder" que se paga "entre todos a escote", porque en lugar de dedicarse a gobernar los anteriores partidos "han estado a mangar".