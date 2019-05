Aguado condena la trifulca en la 'pegada de carteles' de Alcorcón y la tilda de "lamentable"

Publicado 10/05/2019 13:28:19 CET

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha condenado que durante la 'pegada de carteles' de ayer en Alcorcón miembros del PSOE y del PP se enzarzaran en una disputa por el espacio electoral, que acabó con acusaciones y denuncias por ambas partes.

Tras finalizar el acto de presentación del autobús de campaña de Aguado, el candidato, al ser preguntado por el 'rifirrafe' ha indicado que le parece "lamentable" que "en pleno siglo XXI haya políticos en la Comunidad que lleguen a las manos".

"Tenemos la obligación de ser ejemplares, de llamar a la moderación, al diálogo y la no confrontación y no a la violencia. Pero allí donde haya violencia habrá un liberal diciendo que así no se solucionan los problemas", ha sostenido, al tiempo que ha apostado por una "sociedad plural, diversa y respetar por encima de todo al que piense distinto".