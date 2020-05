Aguado emplaza a los grupos políticos a una reunión "mañana mismo" para trabajar en un pacto de reconstrucción

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha emplazado a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a una reunión "mañana mismo" para trabajar en un gran pacto de reconstrucción tras la crisis del coronavirus.

En su intervención, en la sesión de control de la Cámara regional, el dirigente regional les ha pedido que "no busquen excusas" sino que se sienten mañana si es posible, y si no la semana que viene, para más allá de hablar de diálogo "empezar a ejercerlo".

"Es evidente que dentro de esta gran pandemia en la vivimos estamos cambiando de fase. Estamos pasando no solamente a una fase 1 sino que estamos pasando de una etapa de destrucción de vidas, de destrucción de negocios y de sueños", ha manifestado. Por ello, ha incidido en que es el momento de "reconstruir la Comunidad sobre los pilares de lo perdido y lo aprendido".

Según Aguado, no hay que quedarse "parados" sino "reconstruir" y aprender "de la virulencia del virus", de que a veces son más débiles cuando no se ponen de acuerdo y no encuentran "puntos de consenso". "Eso es lo que tenemos que mejorar", ha dicho.

En este punto, ha pedido que no se cometan los "mismos errores" que el Gobierno de España, que cuando no ha buscado el consenso "se ha equivocado". Por ello, ha insistido en que es necesario darse la mano para salir "más unidos y más fuertes".

Por su parte, justo después de concluir la intervención, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, en sus redes sociales, ha sostenido que para "dialogar" siempre están dispuestos. Así, ha aceptado la invitación de Aguado y le ha animado a que fije la reunión "lo antes posible".