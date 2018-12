Aguado pide a Garrido que rectifique y no lleve MENAS al IES San Fernando: "Son realidades distintas"

Publicado 27/12/2018 12:59:31 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este jueves al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que "rectifique" y abandone la idea de trasladar a menores extranjeros no acompañados (MENAS) a las instalaciones del IES San Fernando, porque los estudiantes del centro y estos chavales son "dos realidades distintas".

Así lo ha hecho tras visitar el centro, cuyas familias se reunieron ayer con la Consejería de Políticas Sociales para trasladar su malestar por esta decisión y donde se les comunicó que el traslado de los MENAS al IES era "inminente", ha explicado Aguado, que ha tildado la situación de "preocupante".

En su opinión, este tema "se ha gestionado de una manera ineficiente" y es "muy injusta" para "centenares de familias que llevan a sus hijos y están viendo como de la noche a la mañana se van a encontrar como dentro de su centro se va a dar cabida a menores extranjeros no acompañados que van a convivir con los estudiantes, compartir instalaciones y patio".

Tras destacar todo lo que supone esto "en materia de convivencia y de gestión", el líder de Cs en Madrid ha añadido que son "dos realidades muy distintas": la de los jóvenes que vienen a estudiar a un centro educativo y la de los MENAS "que tienen otras necesidades y tienen una situación diferente".

En opinión de Aguado, esta decisión "es consecuencia de la falta de planificación, improvisación y falta de coordinación con el Gobierno central". "Los derechos de los MENAS no pueden defenderse en contra de los derechos de los chicos, pedimos a Garrido que rectifique e impida que los MENAS vayan a residir allí y busquen otras alternativas", ha señalado.

Y es que para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, este traslado de menores extranjeros no acompañados "va en contra de la normativa y del sentido común. "No tiene sentido que dos realidades distintas convivan en un mismo espacio", ha concluido no sin antes ofrecerse a ayudar a buscar alternativas para los MENAS y para que el traslado "no afecte al día a día y a la normalidad" de los estudiantes del IES San Fernando.