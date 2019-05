Aguado pregunta al PP si todavía sigue “con la rabietita” después de dos semanas de la salida de Garrido

Publicado 09/05/2019 11:53:56 CET

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este jueves que habrá que preguntar al PP si todavía sigue con "la rabietita" después de dos semanas de la salida del expresidente regional Ángel Garrido para pasarse a la formación 'naranja' como 'número 13'.

En un desayuno informativo, organizado por Europa Press en el Hotel Villa Magna, Aguado, al ser preguntado sobre si cree que ahora al estar Garrido en las filas 'naranjas' podrá favorecer las negociaciones con el PP ante un posible gobierno tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, ha indicado que no lo sabe porque "no tiene una bola de cristal", pero que si "Ángel puede ser una ayuda para negociar un acuerdo de gobierno" contará con él.

"Lo que habrá que hacer es preguntar al PP que sigue todavía con la rabietita, no sale de la rueda del hámster después de dos semanas. No pasa nada, el problema del PP no es Garrido, son los seis millones de Garrido que ya no les votan", ha lanzado, para a continuación añadir que si alguien no se encuentra cómodo con estar en un partido o votarle mejor que no lo hagan.

Para Aguado, lo que tienen que hacer los 'populares' es "pasar página" y asumir que Garrido ya "no forma parte del PP" porque "no se siente identificado con su proyecto y trata de tender puentes".